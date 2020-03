Tisztelt Előfizetők, kedves Olvasóink! A koronavírus-járvány megfékezése érdekében hozott központi és helyi intézkedések a Háromszék megjelenését jelen állás szerint nem befolyásolják: továbbra is mindennap lesz újság. Az ezzel ellentétes híresztelések álhírek.

A munkatársak védelme érdekében – mind a szerkesztőség, mind a szolgáltatórészlegek, mind a lapterjesztés vonatkozásában – meghoztuk a javasolt és megfelelő intézkedéseket. Átszerveztük a működést „otthoni üzemmódba”, korlátoztuk az ügyfélfogadó irodák nyitvatartási idejét. A leginkább kitett személyzet – a lapkihordók és elárusítók – esetében is foganatosítottuk a szükséges óvintézkedéseket, ám mozgásukat – értelemszerűen – nem korlátozhatjuk, hiszen a nyomtatott lapot kézbesíteni kell az előfizetőknek, az újságárudák működése sem állhat le.

Minden hónap utolsó harmada a lapkihordók révén és az elárusítóhelyeken a következő időszakra szóló előfizetések időszaka. Kérjük előfizetőinket, fogadják bizalommal lapkihordóinkat, s az általános óvintézkedéseket betartva keressék fel bizalommal az elárusítóhelyeket.

Reklám- és apróhirdetési irodánk csökkentett programmal, 10–15 óráig tart nyitva. Kérjük, hogy a program ideje alatt egyenként lépjenek be az irodába. Megértésüket köszönjük. Háromszék

A Kovászna Megyei Gyógyszerészkamara felhívása

A Kovászna megyei gyógyszertárak nem zárnak be! A lakosság számíthat a gyógyszerészek és gyógyszerészasszisztensek segítségére! Tudjuk, hogy egyes gyógyszerek és egyéb termékek – mint például a száj­maszk, az egészségügyi szesz, a fertőtlenítők – hiányoznak a gyógyszertárakból, de ez nem a gyógyszertárak hibája.

A járvány elleni védekezés érdekében szükségesnek láttunk néhány olyan óvintézkedést bevezetni, amely az önök, kollégáink és közösségeink biztonságát, egészségének megőrzését célozzák. Ezúton megkérünk mindenkit, hogy tartson be néhány egyszerű szabályt:

* Egy családból csak egy személy menjen a gyógyszertárba.

* A gyógyszertárban csak annyian tartózkodjanak, ahány gyógyszerkiadó hely működik. Amennyiben szabad gyógyszerkiadó helyet nem találnak, kérjük Önöket, hogy a gyógyszertár bejárata előtt várakozzanak.

* Kövessék figyelemmel és tartsák be a személyzet utasításait.

Megteszünk mindent azért, hogy gyógyszerekből, vitaminokból, fertőtlenítőszerekből és segédeszközökből a lehető legjobb ellátást tudjuk biztosítani. Ehhez kérjük az együttműködésüket, ugyanis mi nem vonulhatunk karanténba!

Köszönjük a megértésüket és a segítségüket!

Köszönjük kollégáink odaadó munkáját és kitartását!

Színház

MÚLTIDÉZŐ ELŐADÁS-SOROZAT. Díjnyertes és a közönség körében népszerű színházi előadások felvételeit kínálja a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház. Az előadásokat a színház Facebook-oldalán közvetítik, a múltidéző előadás-sorozat vasárnap 20 órától rajtol. Műsoron: Euripidész: Alkésztisz (rendező: Bocsárdi László, 1997/1998). További vetítések április végéig minden szerdán és vasárnap 20 órától.

JEGYEK VISSZAVÁLTÁSA. A Tamási Áron Színház márciusra meghirdetett előadásaira megvásárolt jegyeket hétköznapokon 11–13 óráig lehet visszaváltani a központi jegyirodában. Az online kiváltott jegyek árát a Biletmaster jegyértékesítő rendszer automatikusan visszautalja a vásárlók bankszámlájára.

Bábszínház

A sepsiszentgyörgyi CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ a rendkívüli élethelyzetre való tekintettel idén a bábszínházi világnapot online felületen „ünnepli”. Ma 18 órától a Cimborák Bábszínház Facebook-oldalán online közvetítik A rest legényről című magyar népmese alapján készült bábelőadást.

Az előadásról: Hogyan lehet valaki teljes értékű tagja a társadalomnak, ha az ő létigazsága nem egyezik meg az elfogadott szabályokkal és elvárásokkal?! Ez a mese a másság elfogadásáról szól. Jankó a világ szemében rest, mégis egyetlen jó cselekedettel olyan tudás birtokába jut, amivel bármit megtehet. Ő mégsem él vissza ezzel a helyzettel, és ettől válik igazi mesehőssé. Az előadásban az asztali bábjátszás és az árnyjáték technikája ötvöződik, a sajátos képi világ mellett, a hangulatok megteremtésében nagy szerepet játszik a népies zene. Az alkotók az előadást nagy szeretettel ajánlják minden 3 év fölötti nézőnek.

Hitvilág

EVANGÉLIKUS RÁDIÓS ISTENTISZTELETEK. A járvány idején a sepsiszentgyörgyi és a kézdivásárhelyi evangélikus-lutheránus egyházközségek istentiszteleteit vasárnaponként 10 órától a Sláger Rádióban (105,9 FM), az egyház honlapján (evangelikus.ro) és a Profi Rádióban (94,0 FM) közvetítik.

A SEPSISZENTGYÖRGYI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉGEK március 22-én szabadtéri istentiszteleteket tartanak: a Vártemplomnál 10 órától a gyülekezeti ház udvarán; Szemerján 11 órától a lelkészi lakás udvarán; a belvárosban 11 órától a templomkertben; a Gyöngyvirág utcában 11 órától a templom udvarán.

A SEPSISZENTGYÖRGYI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG Facebook-oldalán vasárnaponként 11 órától élőben közvetítik az istentiszteleteket és esténként 20 órától áhítatot tartanak.

ERDÉLYI YOUTUBE-SZENTMISE-KÖZVETÍTÉSEK. A csíksomlyói kegytemplomból minden vasárnap 10.30-tól a Csíksomlyó Élő elnevezésű YouTube-csatornán, a kolozsvári ferences templomból vasárnap 9 és 12 órától, illetve kedden 8 és 18 órától a Kolozsvari Ferencesek nevű YouTube-csatornán közvetítik a szentmisét.

SZABADTÉRI REGGELI ÁHÍTAT. Sepsiszentgyörgyön a Gyöngyvirág utcai református egyházközségben a böjti időszak alatt március 23-tól húsvétig minden reggel 9 órától szabadtéri reggeli áhítatot tartanak.

PÁNIK HELYETT IMA. A 777 blog közös imára hív mindenkit: a 21. század legnagyobb kihívása előtt áll az emberiség ezekben a hónapokban. Hisszük, hogy a közös imának ereje van, keresztényként pedig komoly a felelősségünk. Ezért arra hívnak mindenkit, hogy csatlakozzon az imalánchoz, amelyben a bajba jutott emberekért, az őket ápoló orvosokért, valamint a közös jövőnkért fohászkodunk. Az imához a 777blog.hu oldalon lehet csatlakozni.

Képernyő

BRASSAÏ MAGYAR ADÁS. Az RTT-n vasárnap 9 órától, hétfőn 8 órától és kedden 22 órától: Lapszemle. Interjú Kökösi Attila elő­adás-szervezővel. SZÍNÉSZkép: Vadkerti Imre. Zene: Akusztikus Trió. Vérvölgy (IV. rész). Honlap: brassaimagyaradas.ro.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön csütörtökig 20–8 óra közt a Gróf Mikó Imre utcai Help Net (Sugás Áruház, telefon: 0367 802 977, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki), 8–12 és 16–20 óráig ma és vasárnap a Mihai Viteazul téri Hygea (0267 351 057); Kézdivásárhelyen vasárnapig a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015); hétfőtől a Gábor Áron utcai Ambrózia I. (0267 360 608); Kovásznán ma 8–12 óráig a Vipera (0267 935 431), 8–16 óráig és vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 310 110); Baróton ma 9–13 óráig a Kossuth Lajos utcai Hermann (0745 822 449) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön ma és vasárnap 14–16 óráig a Lázár Mihály utca és a Grigore Bălan út kereszteződésénél levő Fazakas Dental Clinic rendelőben fogadják a sürgősségi eseteket (telefon: 0744 857 743).

Röviden

LOMTALANÍTÁS ÉS ÜVEGGYŰJ­TÉS. A Tega Rt. folytatja a háztartásban feleslegessé vált elektromos és elektronikai eszközök, használt bútorok, szelektív hulladékok és textíliák ingyenes gyűjtését a házaktól. 5 kg leadott üvegért 0,50 liter sört adnak (síküveget nem fogadnak el). Ma Oltszemen és Zalánban gyűjtenek. A jövő heti program: hétfőn Kőröspatakon és Kálnokon, kedden Árkoson, szerdán Gidófalván és Étfalvalvazoltánban, csütörtökön Fotosmartonoson és Angyaloson, pénteken Kökösben és Bácsteleken gyűjtik a lomokat. Telefon: 0267 310 123.

SPECIÁLIS BÉRLETEK. A sepsiszentgyörgyi Multitrans Rt. székhelyén a speciális bérletek (háborús veteránoknak, forradalmároknak, volt politikai foglyoknak) negyedévi láttamozásának időpontja: március 23. és április 3. között hétköznapokon 11–14 óráig. Érdeklődni a 0267 351 156-os telefonon lehet.