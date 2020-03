Ukrajnában kedden állt meg az élvonalbeli labdarúgás, így a jelenleg is zajló, az Európai Labdarúgó-szövetség égisze alá tartozó bajnokságok közül a török maradt egyedüliként aktív. Az elmúlt napokban már több futballista is a sajtóban kritizálta a klubokat és a szövetséget, amiért nem függesztették fel már régebben a mérkőzéseket, sőt, a korábbi Chelsea-játékos, John Obi Mikel fel is bontotta a szerződését a listavezető Trabzonspor csapatával, hogy a családjával lehessen.

A sportminiszter mostani bejelentése nemcsak a labdarúgásra vonatkozik. A helyi kosárlabda- és röplabdaszövetség elnökével is egyeztetett, mielőtt meghozták a határozatot. Az országban minden profi sporttevékenységet felfüggesztettek, az edzésekkel is leállnak. Azt egyelőre nem tudni, hogy a bajnokságok mikor indulhatnak újra. A helyzet iróniája, hogy a török bajnokság épp akkor áll le, amikor a fehérorosz elindul.



Áprilisban sem rendeznek mérkőzéseket

Az Angol Labdarúgó-szövetség csütörtöki ülésén eldőlt, hogy a koronavírus-járvány folyamatos terjedése miatt az elit futballt április 30-ig felfüggesztik az Egyesült Királyságban. Az angol Premier League, az EFL, a női Szuper Liga és női bajnokság mellett Skóciában, Walesben és Észak-Írországban sem rendeznek mérkőzéseket májusig. Az FA arról is megállapodott, hogy a jelenlegi szezon határozatlan időre meghosszabbítható, amire azáltal nyílt lehetőség, hogy az UEFA egy évvel elhalasztotta a 2020 nyarára tervezett Európa-bajnokságot.