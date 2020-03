A csütörtökön a koronavírus-járvány miatt elhalasztott három futam közül a monacói versenyhétvégére egyáltalán nem kerül sor idén – közölték a szervezők.A Forma–1 szervezői korábban arról számoltak be, hogy a május 24-re tervezett verseny mellett a május 3-i hollandiai és a május 10-i spanyolországi viadalt is egy későbbi időpontban rendezik, amiről a helyi szervezőkkel egyeztetnek.

Ezt a bejelentést követően jelent meg az Automobile Club de Monaco közleménye. A legendás verseny idei kiadásának törlését illető döntéshez hozzájárulhatott az is, hogy csütörtökön derült ki: az uralkodó, II. Albert herceg koronavírus-tesztje is pozitív lett. Korábban már az Ausztrál (eredeti időpont: március 15.), a Bahreini (március 22.), a Vietnámi (április 5.) és a Kínai (április 19.) Nagydíjat is elhalasztották. A Forma–1 illetékesei szerdán úgy döntöttek, hogy a járvány miatt már most elrendelik a szokásos nyári szünetet annak érdekében, hogy a szezont a járványhelyzet csillapodását követően minél több futammal lehessen megrendezni. Az idény júniusban Azerbajdzsánban startolhat, korábbi sajtóhírek szerint a tervezett 22 futamból 18-at rendeznének meg.

Elnapolt szabályváltozások

A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) hivatalosan bejelentette, hogy 2022-re halasztja a 2021-re tervezett szabályváltozások bevezetését. Először összesen kilenc Forma–1-es csapat támogatta a 2021-es szabályok elhalasztását – egyedül a Ferrari várt még a döntéssel. Az istállók ezt követően csütörtökön telekonferencián vettek részt az FIA-val és a sorozat vezetőségével, s egyhangúlag megszavazták a szabálymódosítás halasztását. Emellett a gárdák a koronavírus-járvány gazdasági hatásai miatt abban is megegyeztek, hogy a 2020-as karosszériát használják a következő idényben is, ám az sincs kizárva, hogy további elemek fejlesztését is befagyasztják költséghatékonysági célokból. Jövőre tehát a 2020-as szabályok lesznek érvényben, de a költségvetési limit bevezetése nem csúszik, már a következő évben életbe lép.

A szabályváltozásokkal, illetve a halasztással kapcsolatos tervezetre még a Motorsport-világtanácsnak is rá kell bólintania, azonban ez csak formalitás, hiszen valamennyi fél egyetértett a módosításokban.