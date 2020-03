De válság után is van élet. A kínai, dél-koreai, japán helyzet azt bizonyítja, hogy intelligenciával, elkötelezettséggel és az intézmények és a polgárok közötti együttműködéssel uralni lehet ezt a helyzetet is. A koronavírus által okozott válsághelyzet alakulása eddig, más országokkal összehasonlítva, némiképpen kedvező nekünk.

Mit tartalmaz az elnöki rendelet?

4. cikk (2) A 2. sz. melléklet 1–7. pontjai­ban rögzített, fokozatos végrehajtású, elsődleges sürgősségű lépésekről a belügyminiszter vagy a törvényes helyettesítője dönt a miniszterelnök beleegyezésével, katonai rendelet formájában.

(3) A 2. sz. melléklet 8. pontjában rögzített, fokozatos végrehajtású, elsődleges sürgősségű lépésekről a belügyminisztérium dönt az államtitkár, a Rendkívüli Helyzetek Főosztálya (DSU) vezetője vagy a törvényes helyettesítője utasítása formájában.

Ezek a rendelkezések rettentő hatalommal ruházzák fel a kormányfő beleegyezésével a belügyminisztert és a DSU vezetőjét, Raed Arafatot. Reméljük, rendelkeznek majd elegendő intelligenciával ahhoz, hogy a románok érdekében használják fel ezt a hatalmat.

6. cikk. A közhatóságok vezetőinek, a többi jogi személyiségnek, valamint a természetes személyeknek kötelességük tiszteletben tartani és végrehajtani a jelen rendeletben és a belügyminiszter által kibocsátott rendeletekben előírt összes lépést.

***

1. számú melléklet

1. cikk. A helyi rendőrség műveleti szempontból a belügyminisztérium alárendeltségébe kerül.

2. cikk. A közösségi személynyilvántartó közszolgáltatások műveleti szempontból a területi rendőrségi egységek alárendeltségébe kerülnek, amelyek meghatározzák a végrehajtandó támogató tevékenységeket.

3. cikk. Az önkéntes tűzoltó-szolgáltatások (rendkívüli helyzetek) műveleti szempontból a rendkívüli helyzeti területi egységek alárendeltségébe kerülnek, amelyek meghatározzák a feladataikat és a cselekvési módjaikat.

4. cikk. A mentési közszolgáltatások műveleti szempontból a rendkívüli helyzeti felügyelőségek alárendeltségébe kerülnek.

Sok cikkely van, csak néhányat soroltam fel, hogy az olvasókat szemléletes példával segítsem annak elképzelésében, mit is tartalmaz a rendelet.

Milyen lehetőségek nyílnak meg a kormány előtt?

A kormánynak mindent meg kell tennie ahhoz, hogy Románia szerencsésen átvészelje ezt a nehéz időszakot. A kormánynak megvan a lehetősége arra, hogy az állam forrásait – amennyi még van – a polgárok egészségével foglalkozó szolgáltatások felé irányítsa, vagy arra, hogy kisebb vagy nagyobb cégek túlélését segítve csökkentse a vírus válsága által okozott iszonyatosan negatív gazdasági hatásokat. Íme néhány lehetséges lépés:

1. Az állam működésével kapcsolatos költségek drasztikus csökkentése újraértékelés, pótköltségvetés kidolgozásával és más, sürgősségi kormányrendelet útján elfogadott lépésekkel. Egy csapásra meg lehet semmisíteni a pofátlanul magas nyugdíjakat és béreket, be lehet zárni bármilyen fölösleges intézményt, le lehet állítani a bér- és nyugdíjemeléseket, a pótlékok megkétszerezését, mert az ország – nem túl nagy – forrásait a koronavírus válsága által okozott szerencsétlen következmények csökkentésére kell átirányítani. Egyértelmű, hogy az állam bevételei kisebbek lesznek, ez pedig még inkább indokolja a fentebbi javaslatokat.

2. Teljes mértékű együttműködés az EU hatóságaival, hogy részesülhessünk az EU által a jelenlegi válság visszaszorítása céljából biztosított többletpénzekből.

3. A koronavírusos fertőzés terjedésének megállítására bevezetett korlátozások szigorú ellenőrzése.

4. Azonnali és kíméletlen fellépés azok ellen, akik az állami költségvetésből történő lopásra és csalásra használják fel a jelenlegi helyzetet.

5. Azonnal le lehet váltani a jelentős intézmények vezetéséből azokat az embereket, akiket a Szociáldemokrata Párt helyezett oda, és akik nem bizonyították hatékonyságukat ezen intézmények működtetésében.

6. Ha szükséges, akkor kormány­átalakítást is végre lehet hajtani. Nem játszadozhatunk az állam válságmegoldó képességével.

7. Erőforrásokat, ingó és ingatlan vagyoneszközöket lehet rekvirálni a válság felszámolása érdekében.

8. A gazdaságnak a válság után is működnie kell. Annál inkább szükség van a pénzügyi források azok felé irányítására, akiknek ténylegesen szükségük van rájuk.

Ahogy mondtam, ez a válság bizonyos súlyos költségvetési egyensúlyhiányok kiigazítására is lehetőséget ad egy teljes hatáskörrel rendelkező kormány számára, amely olyan sürgősségi kormányrendeletekkel kormányozhat, amelyeknek sürgős voltát immár nem lehet megkérdőjelezni.

A Nemzeti Liberális Párt (NLP) és az Orban-kormány most a következő választásokra vonatkozó esélyeivel játszik. Ha a társadalom érdekében fog cselekedni, gyorsan kiiktatva a szociáldemokrata kormányok által az utóbbi három évben okozott hibákat és csalásokat, akkor a következő választáson begyűjtheti majd a lakosság megbecsülését. Ha nem sikerül felszámolnia a régi kormányok rossz szokásait, akkor osztozni fog a sorsukban.

