Az EU vezetése pedig fizetni fog – miként eddig is –, noha a részleteket még homály borítja. Úgy viselkedtek Erdoğannal, mint a görög határőrség a harciasabb migránsokkal. A török biztonsági szervektől támogatva azok folyton provokálnak, tüzet okádnak, míg a görög határőrség csak az oltással foglalkozik. Az Európára ácsingózók többsége nem ráutalt szír, hanem tettre kész pakisztáni, afgán vagy afrikai muszlim.

Érdemes felidézni, hogy Erdoğan a kalifátusi álmaival maga okozta a jelenlegi törökországi állapotokat, a szír menekültek millióit, 2014-ben még az amerikai védelmi miniszter sem tudta meggyőzni, hogy részt vegyen az Iszlám Állam elleni koalícióban. A laikus Asszad és a szíriai kurdok ellen fenekedve támogatta az iszlám terrorista csoportokat, akik kiképzőtáborokat működtettek török területen. Az Iszlám Állam náluk értékesítette kőolaját, amelyből naponta kétmilliárd dollár bevétele származott. Egyszóval: Erdoğan politikája nélkül nem fajult volna annyira el a szíriai helyzet.

Az atlanti hatalmak felelőssége is súlyos. Az Egyesült Államok és európai partnerei a darázsfészekbe nyúlva itt is félmunkát végeztek, mint Afganisztánban és Líbiában az „arab” tavasz idején. Amikor a muszlim terroristák bestiális módon gyilkoltak, keresztényeket üldöztek, műemlékeket romboltak, sokan kérdeztük: miért nem képes Amerika megregulázni ezt a miniállamot? Azóta már világosabban látunk. Először is nehéz azok ellen fellépni, akiket rövidlátásból, felelőtlenül magunk leheltünk életre. 2003-ban Irak amerikai kormányzója 250 ezer új ellenséget szerzett, mivel ennyi tisztet és altisztet tett utcára az iraki haderőből. Az új iraki kormányfő, Núri el-Máliki pedig eltávolította a hatalomból a szunnitákat, noha azok az ország lakosságának egynegyedét képviselték. Minden adott volt, hogy egy tehetséges szervező összefogja őket a Nyugat ellen. A másik tényező a török és a katari vezetés kettős játéka volt. Az utóbbi pénzelte az Iszlám Államot, és török területről érkeztek a fegyverek, ott gyógyították a sebesültjeiket is. A nyugati koalíció csődjének harmadik oka a szárazföldi haderő hiánya. Ezt a szerepet csak Asszad hadserege és a kurd milícia volt képes betölteni.

Erdogan terjeszkedésének Putyin vetett véget. Nemcsak az erősebb katonai potenciálja miatt lett a szír helyzet ura, hanem mert a térségbeli országokkal jók a kapcsolatai. Hitele is van: sosem változtatott álláspontján, mint Erdoğan, az EU vagy Amerika. Asszad hadseregét támogatva az oroszok a légtér urai. A 2018-ban Szocsiban megkötött orosz–török egyezményt követően a törökök katonai posztokat telepíthettek Idlib környékére, az iszlamisták által ellenőrzött terület szélére. Mivel – vállalása ellenére – Erdoğan nem akarta leszerelni őket, sőt, összejátszott velük, a szír–orosz–iráni ad hoc harci szövetség nem várt tovább, és hosszú harcok árán a terület felét visszafoglalta. Erdoğan, a teljes vereséget elkerülendő, egyezkedni kényszerült Putyinnal, aki megszabta a feltéteket. Végső soron Moszkva és Ankara egymásra volt utalva, ezért Erdoğan emelt fővel mehetett haza a tárgyalásokról, de világossá tették neki, hogy Szíria területén a török tamponzónákat meg kell szüntetni.

Ilyen előzmények után förmedt Erdoğan az EU-ra, amely immár jogi paragrafus-pikkelyekkel tűzdelt növényevő dinoszaurusz a geopolitikai nagyragadozók között. Az útszéli hangnemet, amelyet Erdoğan megütött, a maastrichti szerződés előtti EU bizony nem vágta volna zsebre. Azt is mutatja ez, hogy meddig kellene visszabontani az EU építményét, hogy újrakezdhessük a közös munkát. A mostani öko-EU nem nemzet, nem is állam, vérében klorofill csörgedez. A nemzet csodálatos ötvözete volt a törzsinek és az egyetemesnek. De Európa a kaliforniai antropológiai divatok hatására ’68 óta nem tanít nemzeti történelmet. Szuverenitásától megfosztott politikai osztálya többnyire csak ügyvitelre képes, de a progresszív médiá­jától sarkallva arra még volt energiája, hogy kikezdje a házasság intézményét, a nemi identitást az egyének kicserélhetőségének divat-szabályai szerint.

Nem a török elnök az első politikus, aki az emberi jogokat, Európa eme önmaga ellen fordított találmányát a musz­lim hódítás eszközének véli. Viszont ő az első, aki a kis-ázsiai kalandor-politikáért nyíltan benyújtja a Nyugatnak a számlát.

Az atlantista sajtó eközben fúj hideget-meleget, Soros cikket ír Ankara védelmében. Ennyi erővel fizethetne is nekik. Marcel Gauchet francia filozófus szerint: a (meggyengült) demokrácia tulajdonképp a demagógok konkurenciája. Azt viszont nem mondta, hogy az összeterelt hallgatóságnak – az európai adófizetőknek – ezért jókora borravalót is kell fizetnie.