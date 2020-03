Istentiszteletek csak a szabad ég alatt

Az Erdélyi Református Egyházkerület elöljárósága tisztelettel és féltő szeretettel utasítja és kéri a gyülekezeteket, hogy további intézkedésig szüneteltessenek be minden zárt téri egyházi alkalmat: istentiszteletet, áhítatot, bibliaórát, ifjúsági alkalmat, jegyesbeszélgetést, esketést, vallásórát, konfirmációi előkészítést és konfirmációt. Az istentiszteleti helyek zárva tartása mellett az istentiszteleteket nyílt téren, legtöbb százfős részvételig terjedően, délutáni liturgia szerint kell megtartani. Kérik, hogy temetés esetén mellőzzék a virrasztókat és a temetési szertartáson csak a szűk család vegyen részt. A temetési szertartás zárt koporsó mellett a sírnál, legtöbb százfős létszám mellett történjék. Kérik a kitűzött esperesi vizitációk, presbiterszövetségi és nőszövetségi alkalmak, konferenciák, továbbképzések, tanfolyamok és egyéb csoportos foglalkozások felfüggesztését. Továbbá a testületi üléseket: egyházmegyei adminisztratív gyűléseket, egyházmegyei tanácsüléseket, közgyűléseket, presbiteri üléseket halasszák későbbi időpontra. Az esperesi és lelkészi hivatalokban munkaidőben telefonügyeletet tartsanak, az egyházmegyék és egyházközségek az adminisztrációt online intézzék. Kérik a lelkészeket, hogy igemagyarázatokat, imádságokat osszanak meg az egyháztagokkal, különösen odafigyelve az idősekre, magányosokra, betegekre, valamint a leány- és szórványgyülekezetekben élőkre. A hívek figyelmébe ajánlják, hogy az ismert gyülekezeti online felületeken, valamint a reformatus.ro és a reformatus.hu honlapon vasárnap délelőtt online istentiszteletet közvetítenek.

A Magyar Unitárius Egyház a lehetőségeihez képest mindent megtesz, hogy a gyülekezeti tagokat, a lelkészeket, valamint a tágabb közösséget óvja és segítse e nehéz időkben. Ennek érdekében felfüggesztenek minden zárt térben zajló vallási összejövetelt, beleértve a vasárnapi istentiszteleteket is. A szabadtéri istentiszteletek megtartását nem tiltják, de határozottan javasolják ezek felfüggesztését is. A járványügyi elővigyázatosságon túlmenően döntésüket azzal is indokolják, hogy a hideg időjárás miatt további egészségügyi veszélyeknek lennének kitéve a részt vevő gyülekezeti tagok. Amennyiben az egyházközségek elöljárói mégis a szabadtéri istentiszteletek mellett döntenek, tartsák be a hatóságok által előírt rendelkezéseket, azaz száz főre korlátozzák a jelenlevők lehetséges létszámát, illetve tartassák be, hogy a személyek között 2–2,5 méteres távolság legyen. A lelkészek 25-30 percre korlátozzák a szabadtéri istentisztelet időtartamát – kéri a képviselő tanács elnöksége. A személyes jelenlétű istentiszteletek helyett ajánlják a rádió, a televízió, a világháló és a közösségi média csatornáin követhető istentiszteleti és imaalkalmakat. Fenntartják korábbi döntésüket, amely alapján minden keresztelési és esketési szertartás elnapolását rendelték el.

Temetési szertartást csak és kizárólag szabadtéren lehet végezni. A templomból, kápolnából, ravatalozóból, családi otthonból történő temetési szertartást határozatlan időre felfüggesztik. A családi ház udvaráról történő temetési szertartás csak abban az esetben engedélyezett, ha biztosítják a jelenlevők közötti 2–2,5 méteres távolságot. Száznál többen nem vehetnek részt a szertartáson. Mellőzni kérik a gyászjelentők osztogatását. A jelenlevők csak új papírzsebkendővel érintsék az arcukat, szemüket, orrukat, amit aztán haladéktalanul dobjanak el. Részvétnyilvánításkor mellőzzék a testi érintkezésnek minden formáját. A lelkészek ne vegyenek részt virrasztáson és halotti torokon, ugyanakkor próbálják meg lebeszélni a gyászoló családokat azok megtartásáról. Hasonlóképpen javasolják a temetői szertartás után szokásos kínálmáció felfüggesztését.