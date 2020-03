Továbbra is távolsági ügyintézésre biztatja a sepsiszentgyörgyieket a megyeszékhely önkormányzata, főképp olyan körülmények között, hogy a pénzügyminisztérium jóváhagyta – más közpénzügyi válságintézkedések mellett –, hogy az épület-, terület- és szállítóeszközök utáni adók és illetékek kedvezményes kifizetésének határideje március 31. helyett június utolsó napja legyen. Az önkormányzat felkér mindenkit, hogy a halaszthatatlan adóügyeket (nyomtatványok benyújtását) lehetőleg elektronikusan intézzék, vagy telefonon, faxon.

A városháza közlése szerint a város polgárainak biztonsága érdekében a múlt hét elején igényelték a kormánytól a kedvezményes adófizetés határidejének módosítását. Ezáltal el lehet kerülni, hogy torlódás, sorok alakuljanak ki a városi közpénzügyi igazgatóság pénztárainál, amelyeket elsősorban a jellemzően készpénzzel fizető idősebbek keresnek fel nagyobb számban – érveltek.

Az önkormányzat azt is közölte, hogy az adóügyi nyilatkozatokat és dokumentumokat, illetve az elektronikus adatközlésre vonatkozó kérvényt kitöltés után a taxeimpozitelocale@sepsi.ro elektronikus postacímre lehet elküldeni, illetve el lehet juttatni postán vagy futárszolgálattal is a közpénzügyi igazgatóság székhelyére az Olt utca 2. szám alá, de az iratok faxon is továbbíthatóak a 0267 311 303-as számra. A szükséges nyomtatványokat a polgármesteri hivatal honlapján találják az érdekeltek a sepsiszentgyorgyinfo.ro címen. Akinek tájékoztatásra van szüksége, az vagy az említett e-mail-címre írt levélben érdeklődhet, vagy a következő telefonszámokon: az adókivetés, megállapítás kapcsán a természetes személyek a 0736 883 567-es, a jogi személyek a 0736 883 569-es, végrehajtási ügyekben pedig a 0736 883 568-as számon.

Azok a magánszemélyek és egyéni vállalkozók, akik helyi adóikat szeretnék kifizetni, ezt a román állam által kifejlesztett, kártyás fizetés lehetőségével támogatott online felületen, a ghiseul.ro portálon otthonról is megtehetik. Jogi személyek banki átutalással törleszthetnek, az ehhez szükséges folyószámla-adatok adónemenkénti bontásban fellelhetőek a hivatal honlapján.