Részleges kijárási tilalom

Este 10 és reggel hat óra között korlátozzák a kijárást az országban, bezárják a plázákat, a fogorvosi rendelőket, külföldiek pedig vasárnap este 22 órától nem léphetnek be Romániába – többek között ezeket az új intézkedéseket jelentette be szombat este Marcel Vela belügyminiszter.

Az intézkedéseket katonai rendelettel fogadták el, ezek zöme vasárnap este 10 órától lép életbe. A bevásárlóközpontokban csak az élelmiszerüzletek, a gyógyszertárak és állatgyógyászati patikák, valamint a vegytisztítók tarthatnak nyitva, és bezárják a fogorvosi rendelőket, csak a sürgősségi fogászati beavatkozásokat engedélyezik.

22 órától reggel 6 óráig részleges kijárási tilalmat vezetnek be, csak indokolt esetben hagyhatják el lakhelyüket az állampolgárok. A tárcavezető szerint csak akkor hagyhatják el lakásukat az emberek, ha a munkahelyükre mennek, ha alapszükségleti cikkeket kell beszerezniük, beleértve a háziállatok szükségleteit is, továbbá ha munkájukhoz szükséges javakat kell beszerezniük, ha orvosi ellátásra van szükségük, vagy ha beteg, idős vagy fogyatékkal élő hozzátartozót, illetve gyermeket látnak el, kísérnek. A hatóságok azt ajánlják, hogy nappal is csak a fentebb említett célokból hagyják el a lakhelyüket. Lakhelyükön kívül kizárólag a COVID-19 elterjedését fékező általános intézkedések betartásával tartózkodhatnak az állampolgárok, és nem gyülekezhetnek az utcákon, köztereken. A koronavírus terjedését fékező újabb intézkedéseket ismertető tárcavezető azt mondta, gyülekezésnek minősül a három személynél nagyobb csoportok alakítása, kivéve, ha a személyek együtt laknak.

A külföldiek abban az esetben utazhatnak át szervezett formában kijelölt folyosón Románia területén, ha erről kétoldalú megegyezés születik az érintett országokkal, miként történt a Magyarországon keresztül hazatérő román állampolgárok esetében. A házi elkülönítés szabályait megszegőket intézményes karanténba helyezik.