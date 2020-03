Tisztelt Előfizetők, kedves Olvasóink! A koronavírus-járvány megfékezése érdekében hozott központi és helyi intézkedések a Háromszék megjelenését jelen állás szerint nem befolyásolják: továbbra is mindennap lesz újság. Az ezzel ellentétes híresztelések álhírek. A munkatársak védelme érdekében – mind a szerkesztőség, mind a szolgáltatórészlegek, mind a lapterjesztés vonatkozásában – meghoztuk a javasolt és megfelelő intézkedéseket. Átszerveztük a működést „otthoni üzemmódba”, korlátoztuk az ügyfélfogadó irodák nyitvatartási idejét. A leginkább kitett személyzet – a lapkihordók és elárusítók – esetében is foganatosítottuk a szükséges óvintézkedéseket, ám mozgásukat – értelemszerűen – nem korlátozhatjuk, hiszen a nyomtatott lapot kézbesíteni kell az előfizetőknek, az újságárudák működése sem állhat le. Minden hónap utolsó harmada a lapkihordók révén és az elárusítóhelyeken a következő időszakra szóló előfizetések időszaka. Kérjük előfizetőinket, fogadják bizalommal lapkihordóinkat, s az általános óvintézkedéseket betartva keressék fel bizalommal az elárusítóhelyeket. Reklám- és apróhirdetési irodánk csökkentett programmal, 10–15 óráig tart nyitva. Kérjük, hogy a program ideje alatt egyenként lépjenek be az irodába. Megértésüket köszönjük.

Mi igaz abból, amit a koronavírusról mondanak? – gyakori tévhitek és kérdések

♦ Mindenki meghal, ha elkapja a koronavírust?

Az Egészségügyi Világszervezet szerint a kimutatott fertőzöttek 3,4 százaléka számára halálos a koronavírus okozta fertőzés, ami az idősekre és a súlyos betegekre a legveszélyesebb. A halálozási ráta a 30 év alattiaknál a legalacsonyabb.

♦ Az új koronavírus csak az idősekre veszélyes?

Nem. A koronavírust bárki elkaphatja, fiatal vagy gyermek is, az idősek és a krónikus betegek azonban fokozottan veszélyeztetettek.

♦ Könnyen meg tudom különböztetni a koronavírust az influenzától?

Nem. Számos olyan tünete van a COVID-19-nek, amely az influenzára vagy a megfázásra is jellemző. A betegséget csak teszttel lehet minden kétséget kizáróan kimutatni.

♦ A vírusfertőzés veszélye csökken, ha felmelegszik az időjárás?

Nem. A járvány forró égövi országokban is terjed, semmilyen garancia nincs arra, hogy a tavasz vagy a nyár beálltával megszűnik. Az orvosok mindazonáltal reménykednek.

♦ Háziállatok terjeszthetik az új koronavírust?

Nem. Az Egészségügyi Világszervezet álláspontja szerint a koronavírus-fertőzés nem terjed állatokról emberekre és emberekről állatokra. Ugyanakkor mindig érdemes kezet mosni, miután állatokkal foglalkoztunk.

♦ Liftgombokról és kilincsről elkapható a fertőzés?

Igen. Ezek érintésével meg lehet fertőződni. Az egészségügyi szakértők ezért hangsúlyozzák a kézhigiénia fontosságát. Mosson kezet vagy használjon kéztisztító szert, miután megérintette ezeket a helyeket.

♦ Terjed a vírus meleg és párás éghajlatú övezetekben is?

Igen. Az eddigi bizonyítékok alapján a koronavírus mindenhol terjedhet, ideértve a forró és párás éghajlatú területeket is.

♦ A C-vitamin segít megelőzni vagy kezelni az új koronavírust?

Részben. Nem bizonyított, hogy a magas C-vitamin-tartalmú készítmények valóban segítenének megelőzni a vírusfertőzést, az immunrendszer megerősítésére azonban érdemes szedni.

♦ Az antibiotikumok hatásosak a koronavírus megelőzésében vagy kezelésében?

Nem. Az antibiotikumok egyetlen vírus ellen sem hatásosak. Ezek kizárólag baktériumokra hatnak.

♦ A tüdőgyulladás vagy influenza elleni védőoltás megvéd az új koronavírus ellen?

Nem véd meg. A tüdőgyulladás vagy B típusú influenza elleni oltások nem okoznak védettséget az új koronavírussal szemben.

♦ Az egészségügyi maszk megvéd az új koronavírus ellen?

Nem. A legjobb, amit tehet azért, hogy megvédje magát, ha alaposan és gyakran kezet mos és fertőtleníti a használt felületeket. Maszkot csak a betegek vagy az ápolók kell viseljenek.

♦ Kell viselni kesztyűt?

Lehet, de ez nem feltétlenül praktikus. Amennyiben fertőzött kesztyűvel érinti meg az arcát, akkor is átviheti a vírust.

♦ Ha fokhagymát eszem, megelőzhető a megfertőződés?

Nem tudjuk. Erre nincs konkrét bizonyíték. Mindezek mellett a fokhagyma egy nagyon egészséges étel, amelynek lehetnek antimikrobiális tulajdonságai.

♦ A hőszkennerek kimutatják az új koronavírust?

Nem. A hőszkennerek hatékonyan képesek kiszűrni a lázas embereket. Ugyanakkor nem képesek kiszűrni azokat, akik még a betegség lappangási szakaszában hordozzák a vírust, ugyanis 2–10 nap is eltelhet, amíg megbetegednek és belázasodnak.

♦ Az UV lámpák elpusztítják a vírust?

Nem. Tilos ilyen eszközzel kezet sterilizálni. Ezzel legfeljebb bőrirritációt lehet elérni.

♦ A sóoldattal való rendszeres garat- és orrjárat-öblögetés segít a fertőzés megelőzésében?

Nem. Nincs bizonyíték arra, hogy az orr sóoldattal történő rendszeres öblítése megvédné az embereket a koronavírussal való megfertőződéstől.

♦ Forró fürdővel megelőzhetem a koronavírust?

Nem.

♦ Szúnyogcsípéssel is terjed a koronavírus?

Nem. Eddig erre semmilyen bizonyíték nincs.

♦ A kézszárítók megölik az új koronavírust?

Nem. A kézszárítók nem alkalmasak erre.

♦ Elpusztíthatom a vírust, ha befújom magam tetőtől talpig alkohollal vagy fertőtlenítővel?

Nem. A bőrre mértéktelenül felvitt alkohol vagy fertőtlenítő nyálkahártya-irritációt okozhat.

♦ Be kell zárni az ablakokat a vírus terjedésének megakadályozása érdekében?

Nem. Ellenkezőleg. A szakemberek azt javasolják, hogy a gyakori és hosszas szellőztetés csökkenti a betegség terjedését.

