Ilyen lehet a jövő katonai helikoptere

FARA (Future Attack Reconnaissance Aircraft) néven hirdetett új pályázatot az Amerikai Egyesült Államok hadserege, hogy megtalálja a 2017-ben kivont OH–58D Kiowa Warrior helikopterek utódját. A pályázatra a Boeing is jelentkezett, egy igen különleges helikopter tervét küldték el. Az egyelőre név nélküli koncepción egy könnyű fegyveres felderítő helikopter látható, amely akár a 300 kilométer/órás utazósebességet is képes elérni. A járműből egyelőre nem készült prototípus, az csupán a tervezők fejében létezik. Ám ha az USA hadseregének is megtetszik az ötlet, máris folyósíthatják az állami pénzt a gyártás megkezdéséhez.

A FARA nevű tenderre persze nem csak a Boeing pályázik: az AVX Aircraft–L3 Technologies alkotta konzorcium, valamint a Bell Helicopters is adott be terveket. (Utóbbi már 2019 októberében megvillantotta saját ötletét, a 360 Invic­tus nevű légi járművet.) Az előbbi konzorciuma szögletesebb formával, két, egymással szemben forgó (koaxiális) főrotorral és két kisebb, oldalt elhelyezett tolólégcsavarral felszerelt forgószárnyast álmodott meg. Emellett a harci helikoptereken szokatlan módon a személyzet két tagja nem egymás mögött, tandem elrendezésben, hanem a szállítóhelikopterekhez hasonlóan, egymás mellett foglal helyet. Az utóbbi gyártó még 2019 októberében mutatta be a Bell 360 Invictust, az is emlékeztet a soha szolgálatba nem állított Comanche-ra, egy főrotorral és Fenestron-féle burkolt farokrotorral.

Bármelyik változat is kerül ki győztesen, fegyverzetük hasonló lesz: a 20 milliméteres gépágyún túl irányított rakétákból álló arzenál kerül majd rájuk, természetesen sokféle érzékelővel.

Az AIRportal.hu cikke szerint az amerikai hadsereg igen szigorú követelményeket szabott meg a pályázóknak: a Koiwa Warriort váltó járműnek nemcsak gyorsnak kell lennie, de jó felderítési és tűztámogató képességekkel is rendelkeznie kell.