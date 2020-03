A Román Labdarúgó-szövetség (FRF) és a román labdarúgók szakszervezete (AFAN) úgy véli, a bajnokságok – köztük az élvonalbeli is – a legvalószínűbb forgatókönyv szerint leghamarabb csak május 16-án folytatódhatnak, viszont a pesszimistább eshetőség szerint a csapatok csak júniusban léphetnének ismét pályára.

Az Európa-bajnokság jövő nyárra halasztása után Răzvan Burleanu, a FRF elnöke úgy fogalmazott: az eredetileg március 31-ig felfüggesztett bajnokságok április 16-ig biztosan szünetelnek. Emilian Hulubei, a labdarúgók szakszervezetének elnöke elmondta, több változatot is számításba vettek, a legvalószínűbb pedig az, hogy a szükségállapot feloldásával kezdődnek újra az edzések, az 1. Liga pedig május 16-án folytatódhat. Hulubei úgy véli, ez lenne a legjobb megoldás, valamint ebben az esetben a Román Kupa-elődöntőben egy mérkőzésen dőlne el a továbbjutás. A felsőházi rájátszást az európai szövetség kérésének megfelelően június végéig befejeznék, míg az alsóházban az utolsó négy forduló júliusra maradna.

A koronavírus-járvány kiszámíthatatlansága miatt kidolgoztak egy másik forgatókönyvet is, amely szerint az első osztályú pontvadászat csak június 13-án folytatódna, a rájátszásban eltörölnék az oda- és visszavágókat, így csak egyszer találkoznának a csapatok. A tervek szerint a másod- és harmadosztályban is rájátszást vezetnének be: az első nyolc együttes a felsőházba, a többi az alsóházba kerülne, a csapatok pedig egyszer játszanának egymással, a hivatalos döntés azonban csak későbbre várható.

A Sepsi OSK legutóbb március 8-án játszott mérkőzést, azóta a labdarúgók és a szakmai stáb is kényszerszüneten van, sőt, április 16-ig biztosan nem tarthatnak edzéseket, viszont a játékosok az erőnléti trénertől személyre szabott programot kaptak, amelyet a lakásban, esetleg udvaron kivitelezhetnek. Hadnagy Attila ügyvezető igazgató megkeresésünkre elmondta, az idegenlégiósok sem mentek haza, ugyanis ebben az esetben kétszer is házi karanténra számíthatnak, a hazatérés, valamint visszatérés után is ezzel szembesülnének.

Hozzátette, egy hivatásos labdarúgó ebben a helyzetben is mindent megpróbál annak érdekében, hogy formában maradjon, reméli, a kapott edzésprogramot komolyan veszik, és felelősségteljesen elvégzik a gyakorlatokat, ellenkező esetben nem fogják bírni a terhelést, és erőnlétileg is visszaeshetnek.

„Eddig a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzethez hasonlóval még nem találtuk szembe magunkat, szóval egyelőre a játékosok fizetéséről sem egyeztettünk. Jelenleg napirenden vagyunk a prémiumokkal is, viszont minden attól függ, hogy májusban sikerül-e folytatni a bajnokságot, vagy tovább tolódik a felfüggesztés. Egyre kevesebb esélyt látok a bajnokság újraindítására, véleményem szerint optimista elképzelés, hogy májusban ismét játszunk, szerintem erre június előtt nem lesz esély” – nyilatkozta Hadnagy.

Az ügyvezető igazgató mindezek ellenére bízik benne, hogy sikerül befejezni a bajnokságot és a kupát is, hiszen utóbbiban elődöntőt játszanak. Ha a legrosszabb forgatókönyv érvényesül, és a járvány miatt nem tudják végigvinni a pontvadászatot, az a kluboknak komoly gazdasági veszteséget okozna, több csapat az összeomlás szélére sodródhat, hiszen csökkennek a közvetítési díjakból származó bevételek, akárcsak a reklámból származó jövedelmek, és mivel nem rendezhetnek mérkőzéseket, kiesnek a jegyel­adások is.

„A legtöbb labdarúgónknak hosszabb távú szerződése van, mindössze egy játékosnak jár le június 30-án, szóval, ha a bajnokság kitolódik júliusra, ebben az esetben az ő sorsáról később döntünk. A csapatok nagy része a közvetítési díjakból él, szóval a jövőre nézve több millió eurós veszteséggel számolhat az élvonal, amennyiben nem sikerül befejezni a bajnokságot. Egyelőre az a legfontosabb, hogy mindenki vigyázzon magára, amennyiben teheti, maradjon otthon, mert az egészség mindennél fontosabb” – hangsúlyozta Hadnagy.