Bírság piros-fehér-zöld miatt Székelyudvarhelyen is

Előző írásunk

22 és 6 óra között korlátozzák a kijárást az országban, bezárják a plázákat, a fogorvosi rendelőket, külföldiek pedig ma 22 órától nem léphetnek be Romániába – többek között ezeket az új intézkedéseket jelentette be szombat este Marcel Vela belügyminiszter. Tegnap a koronavírus-járvány meghozta első áldozatait Romániában, ketten haltak bele a fertőzésbe, mindketten más betegségben is szenvedtek.