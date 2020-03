Egyre több halott, leáll minden Olaszországban

A diagnosztizált fertőzöttek száma egy nap alatt 3957-tel nőtt vasárnap – ez szintén enyhe csökkenés. Ugyanakkor a gyógyultak száma túllépte a hétezret. Az elhunytak átlagos életkora továbbra is 80 év körül van. A gyógyultakat és a halottakat is beleszámolva a diagnosztizált fertőzöttek száma az utóbbi egy hónap alatt megközelítette a 60 ezret. Jelenleg a több mint 46 ezer személyből mintegy húszezer szorul kórházi kezelésre, hét százalékuk intenzív osztályon fekszik. Silvio Brusaferro, a Közegészségügyi Hivatal (ISS) vezetője elmondta: a tetőzés pillanata nem számítható ki előre, akkor fog bekövetkezni, amikor utána csökkenésnek indul a betegek száma.

A járványt leíró számokat a legtöbb beteget regisztráló Lombardia tartomány adatai emelik folyamatosan: az északnyugati régióban legutóbb egy nap alatt 3251-gyel nőtt a diagnosztizált fertőzöttek száma az egy nappal korábbi 2380-as adathoz képest, és 546-an haltak meg, a pénteken elvesztett 381 beteghez képest. A tartományban március 8-án vezettek be szigorú lakhelyelhagyási korlátozásokat, hogy lassítsák a vírus terjedését. A járványügyi szakemberek akkor a megszorítások első eredményeit a vírus lappangási ideje alapján becsült két hét elteltével várták. Ez a két hét ma jár le.

Lombardiában – ahol a járvány pontosan egy hónappal ezelőtt kezdett terjedni – a diagnosztizált fertőzöttek száma már meghaladta a 25 ezret, a halottaké elérte a 3095-öt. Intenzív kezelésre több mint ezren szorulnak. A lombardiai halottak majdnem egyharmada Bergamóban hunyt el. Mi­után a kórházakban szolgáló papok is megbetegedtek, Bergamo püspöke engedélyezte, hogy a haldoklókra az utolsó áldást orvosok is elmondhassák. Giu­seppe Sala milánói polgármester bejelentése szerint az egymilliós várost eddig sikerült „megvédeni” a járványtól.

Hirtelen megemelkedett azonban az igazolt fertőzöttek száma a Lombardiával szomszédos, több mint négymillió lakosú Piemonte tartományban, ahol az utóbbi egy napban majdnem háromszázzal, 1800 fölé nőtt a fertőzöttek száma. A tartomány orvosi kamarájának bejelentése szerint a helyi egészségügy nem bírja tovább a betegellátást. A fertőzés útvonalát követő járványszakértők szerint az Olaszország és Spanyolország közötti „találkozási pontot” a milánói Meazza-stadionban február 19-én játszott Atalanta–Valencia BL-mérkőzés jelentette. A spanyol szurkolók innen vihették magukkal hazájukba a vírust.

Az olasz belügyi tárca adatai szerint pénteken több mint 220 ezer utcai és közúti ellen­őrzésen majdnem 10 ezer, lakhelyét indokolatlanul elhagyó személy ellen tettek feljelentést. A mozgáskorlátozást szombattól tovább szigorították minden szabadidős tevékenység betiltásával.

Vasárnapra virradóra újabb szigorításokat jelentett be Giuseppe Conte kormányfő. Olaszországban ezentúl kizárólag a létfontosságú termékek előállítását és a szolgáltatásokat fogják biztosítani, minden másfajta termelési tevékenység leáll, nyitva maradnak az élelmiszerüzletek és a gyógyszertárak, de az összes hivatalt bezárják. Az egyelőre április 3-ig érvényes országos rendelkezés az összes olyan „nem elsődlegesen szükséges” termelést végző gyárat és üzemet érinti, amelyekben az utóbbi hetekben még nem állították le a termelést. Ez tulajdonképpen az ország ipari-gazdasági motorjának tartott északolasz térség teljes megbénítását jelenti. Létfontosságú tevékenységnek számít az élelmiszer- és a gyógyszeripar, a mezőgazdaság, a halászat, valamint a távközlés is. Minden hivatalt távmunkára állítanak át, de továbbra is biztosított a postai, a banki és a biztosítási szolgáltatás, valamint a tömegközlekedés. Nyitva maradnak a dohányboltok és az újságos­standok is.