Mint kifejtette, esetében a szükségállapot idejére vissza kellett mondania minden bálványosi vendéget, minden szállodafoglalást, de jelenleg is fizetik a személyzetet, annak ellenére, hogy a bevételi források megszűntek. Lassan, de biztosan közeledünk a csőd felé – hangsúlyozta Daragus Attila. Arra a kérdésünkre, mit lehet ebben a kényszerhelyzetben tenni, hogy ne veszítsék el a személyzetet, Daragus elmondta: a személyzetet a szükségállapot idejére elküldik fizetett szabadságra. Az ortodox húsvétra a külföldről és belföldről lefoglalt helyekért már kérik vissza az előleget, amit természetesen visszaadnak, mivel nem veszíthetik el a vendégeiket.

A turisztikai szakember szerint nagyon rosszul néz ki az idei év nem csak a székelyföldi megyékben, hanem másutt is. Ki kell mondani: idén nem lesz turizmus – szögezte le Daragus Attila, aki szerint a bárok, vendéglők és éttermek bezárása újabb nehéz csapást jelent az ebből élő vállalkozók számára. Ha a kormány nem hoz megfelelő intézkedéseket, biztosan haladnak a csőd felé. Bálványoson három állandó lakos él, ellenben az itt dolgozó alkalmazottak száma mintegy százötven, ennyi embernek biztosít megélhetést a vendéglátás. Olyan időszak következik most, amikor a turizmusban és a kapcsolódó szolgáltatásokban hatalmas veszteségeket könyvelnek majd el, hiszen a taxitársaságok, az üzemanyagtöltő állomások mind a turizmustól függnek, de helyben még az állattartókra, zöldségtermesztőkre is negatívan hat a helyzet. Ha már zárva lesznek, a kényszerhelyzetben hozzálátnak a szabadtéri strand építéséhez – ütött meg valamivel bizakodóbb hangot Daragus Attila.