Közösségi oldalán osztotta meg a Baróti Szabó Dávid Líceum igazgatója azzal kapcsolatos álláspontját, hogy nemrégiben az egyik baróti független polgármesterjelölt – Benedek-Huszár János – a több évtizede épülő campusnál tartott sajtótájékoztatót, ahol bejelentette, hogy indul a 2020-as helyhatósági választásokon. Ahogy megjelentek a sajtóban az eseménnyel kapcsolatos hírek, beszámolók, már többen is nem tetszésüket fejezték ki azért, hogy ilyen célra használtak fel egy iskolaépületet, és több fórumon is tiltakoztak ez ellen.

A nemrégiben közzétett bejegyzésében Derzsi-Ráduly Kázmér, az intézmény igazgatója már az elején igyekszik nyomatékosítani, hogy véleménynyilvánítása nem politikai jellegű. Megkeresésünkre is ugyanezt hangsúlyozta, hozzátéve, hogy neki, mint a Baróti Szabó Dávid Líceum vezetőjének, kötelessége reagálni azokra a kijelentésekre, amelyek a sajtótájékoztatón elhangzottak az oktatási intézményt érintően. Hozzátette: az iskolánál nemcsak a negatív képeket kellene felmutatni, hanem a pozitívat is kiemelni, hiszen az elmúlt hónapokban ilyenek is történtek, amelyek a tavalyi lakossági fórum hozadékának is betudhatóak.

„Az oktatásnak véleményem szerint nem szabadna politikai kérdésnek lennie, viszont a megemlített középiskola vezetőjeként kötelességemnek érzem, hogy néhány dolgot tisztázzak és kiálljak intézményünk tanárai mellett. Ha valaki tenni akar az iskoláért azt mindig örömmel és szívesen fogadjuk, de ilyen stílusban intézményünket, kérem, senki és semmilyen jelölt a jövőben ne használja kampánycélokra!” – hívta fel a figyelmet Derzsi-Ráduly. Az intézményvezető elmondta: tavaly az iskola főépületének külseje megújult, az illemhelyeket korszerűsítették – ezeket a felújításokat a helyi önkormányzat és a megyei tanács finanszírozta egy közös pályázat során, amelyet a Gaál Mózes Általános Iskola tett le a megyéhez. Az iskola tanfelszerelésében is történtek előrelépések a helyi református egyház közbenjárásával, egy hollandiai alapítványon keresztül hét interaktív táblát kapott az iskola, amelyeket már fel is szereltek a szaklaborokban.

A líceumnak nyolc interaktív táblája van, egyet kapott a helyi önkormányzattól is. E hónap végén az iskola pedagógusainak továbbképzést tartanak az interaktív táblák használatával kapcsolatosan, ezt a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége pályázta meg. A két informatikai laborban és a textilosztályban kicserélték a székeket, egy Baróton végzett diák, a most egy kolozsvári cégnél dolgozó Vas Szilárd jóvoltából, aki 125 irodai széket adományozott nekik. A szállításban egy szintén a baróti iskolában végzett helyi vállalkozó, Asztalos Attila segített, az igazgató ezúton is mindenkinek köszöni a támogatást. „Mindent összegezve: az iskolában jelenleg jól felszerelt informatikai, könnyűipari és faipari műhelyeink vannak, a szaktermeinkben interaktív táblák, szinte minden osztályban kivetítő és számítógép” – ismertette a helyzetet az igazgató.

Közölte azt is: a rendőrséggel karöltve átfogó ellenőrzési kampányba kezdenek, hogy kiszűrjék a lógó diákokat annak érdekében, hogy csökkenteni lehessen az iskolát órák alatt elhagyók számát, az általános iskolával közösen egy elektromos vezérlésű kapu felszerelését szeretnék megvalósítani. Lassan megújul az aszfaltborítású iskolapálya egyik fele is, ahová új lelátókat is terveznek, ennek költségeire ígéretet kapott a jelenlegi polgármestertől. Derzsi-Ráduly Kázmér örömét fejezte ki, hogy elkezdődött campus építése is, ami nemcsak Barót és a hozzá tartozó falvak, hanem az egész erdővidéki oktatás érdeke. „Nem szabad szem elől tévesztenünk azt, hogy a Baróti Szabó Dávid Líceum éppen olyan fontos, mint a baróti kórház. Éppen ezért mindenkinek érdeke, hogy ezt fenntartsuk, korszerűsítsük és megőrizzük, politikai hovatartozás nélkül” – fogalmazott.

Derzsi-Ráduly szót ejtett a pedagógusi munkáról is. „Tanáraink és diákjaink minden évben megyei, országos és nemzetközi díjakat hoznak különböző tantárgyversenyekről, és az érettségi eredmények tekintetében a technológiai líceumok közül a megyében mindig az elsők közt vagyunk. Az elméleti líceumoktól valóban elmaradtunk, de a hozzáadott értéket is figyelembe kell venni, nem csak a kimenetit. Ha megnézzük, hányas átlaggal jutnak be hozzánk a diá­kok kilencedik osztályba, és há­nyassal végzik a tanulmányaikat, akkor azt hiszem, nem kell szégyenkeznünk. A múlt tanévben 37 diákunk 66 díjat hozott megyei, országos és nemzetközi versenyekről. Mindig van természetesen javítanivaló, de nem hiszem, hogy ezen a téren olyan mélyre süllyedtünk volna. Ebben az intézményben vannak munkájukat lelkiismerettel és fáradtságot nem ismerve végző emberek, akikre nézve ez a fogalmazásmód sértő, valamint diákok, akiknek a többéves eredményük van becsmérelve” – értékelt. Az intézményvezető szerint a következő tanévtől a gazdasági egységekkel, a szülőkkel, önkormányzattal való egyeztetés után két új szak is indul – a már meglévők mellett – a Baróti Szabó Dávid Líceumban: agroturisztikai technikus szak (szaklíceumi oktatás, négyéves képzés), illetve állattenyésztői szak (szakmunkásképzés, hároméves).

Albert Egon