Csalók kopogtatnak

Csalók kopognak be lakásokba különböző indokokkal – érkeztek jelzések a közösségi oldalakon, és szerkesztőségünket is keresték már ez ügyben: a csalók azzal jelentkeznek, hogy koronavírus ellen fertőtlenítenek.

A közösségi médiában az is elterjedt, hogy lázmérés okán kopognak be Sepsiszentgyörgyön idegenek. Érdeklődésünkre a Kovászna megyei rendőr-főkapitányság közölte, nem kaptak erről szóló bejelentést, a helyzetről azonban tudomásuk van és vizsgálatot indítanak. Azt ajánlják, amennyiben idegenek kopognak be ilyen indokkal, a háziak kérjék el és ellenőrizzék irataikat. Továbbá kérik, jelentsék telefonon, postán vagy elektronikus levélben a rendőrségen az ilyen eseteket. (sz.)