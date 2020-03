Tisztelt Előfizetők, kedves Olvasóink!

A koronavírus-járvány megfékezése érdekében hozott központi és helyi intézkedések a Háromszék megjelenését jelen állás szerint nem befolyásolják: továbbra is mindennap lesz újság. Az ezzel ellentétes híresztelések álhírek. A munkatársak védelme érdekében – mind a szerkesztőség, mind a szolgáltatórészlegek, mind a lapterjesztés vonatkozásában – meghoztuk a javasolt és megfelelő intézkedéseket. Átszerveztük a működést „otthoni üzemmódba”, korlátoztuk az ügyfélfogadó irodák nyitvatartási idejét. A leginkább kitett személyzet – a lapkihordók és elárusítók – esetében is foganatosítottuk a szükséges óvintézkedéseket, ám mozgásukat – értelemszerűen – nem korlátozhatjuk, hiszen a nyomtatott lapot kézbesíteni kell az előfizetőknek, az újságárudák működése sem állhat le.

Minden hónap utolsó harmada a lapkihordók révén és az elárusítóhelyeken a következő időszakra szóló előfizetések időszaka. Kérjük előfizetőinket, fogadják bizalommal lapkihordóinkat, s az általános óvintézkedéseket betartva keressék fel bizalommal az elárusítóhelyeket.

Reklám- és apróhirdetési irodánk csökkentett programmal, 11–14 óráig tart nyitva. Kérjük, hogy a program ideje alatt egyenként lépjenek be az irodába. Megértésüket köszönjük.

Háromszék

Heti sürgősség

A Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház szakemberei a március 16–23. közötti időszakban 394 esetet láttak el, közülük 127 alkalommal a beutalás mellett döntöttek. A következő esetek fordultak elő: 19 szív- és érrendszeri; 37 ideggyógyászati; 38 sebészeti; 121 belgyógyászati; 49 gyermekgyógyászati; 46 nőgyógyászati; 19 pszichiátriai; 43 ortopédiai sürgősség. Erőszakos cselekmények nyomán szerzett sérülésekkel 7 személy, kullancscsípés miatt egy személy jelentkezett. Emellett összesen négy ittas személyt részesítettek kezelésben.

Az említett időszakban 8 kislány és 10 kisfiú jött a világra.

Színház

MÚLTIDÉZŐ ELŐADÁS-SOROZAT. A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház díjnyertes és a közönség körében népszerű színházi előadások felvételeit kínálja megtekintésre az érdeklődőknek – az 1997/1998-as évadban készült Alkésztisz című produkciótól a 2008/2009-es Figaro házasságáig – minden szerdán és vasárnap 20 órától.

A színház Facebook-oldalán vetített múltidéző előadás-sorozat következő darabja március 25-én, szerdán 20 órától Moliére: Don Juanja Barabás Olga rendezésében.

JEGYEK VISSZAVÁLTÁSA. A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház vezetősége felhívja a közönség figyelmét, hogy a március folyamán elmaradt előadásokra vásárolt jegyeiket hétköznapokon 11–13 óráig tudják visszaváltani a központi jegyirodában. Az online kiváltott jegyek árát a Biletmaster jegyértékesítő rendszer automatikusan visszautalja a vásárlók bankszámlájára.

Tánc

A HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES a kényszerszünet miatt szintén a virtuális térbe költözik át és közönségét pár régi előadással örvendezteti meg. Ma 19 órától kezdődően heti kétszer fognak online vetítéssel jelentkezni a Háromszék Táncegyüttes Facebook-oldalán: facebook.com/haromszek. A részletes program: március 24-én 19 órától Erdély-menyegző (rendező-koreográfus: Mihályi Gábor / 2015–2016-as évad); március 28-án 19 órától Hol jársz, hová mész? (rendező- koreográfus: Ivácson László / 2007–2008-as évad); március 31-én 19 órától „Száz évig” – Fodor Sándor „Netti” emlékére (rendező-koreográfus: Könczei Árpád / 2010–2011-es évad); április 4-én 19 órától A maszkura (rendező-koreográfus: Ivácson László / 2011–2012-es évad); április 7-én 19 órától Csillag­ösvény népe (rendező- koreográfus: Orza Călin / 2017–2018-as évad).

Hitvilág

ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK SEPSISZENTGYÖRGYRŐL. A szükségállapot idején a Szent József-templomból szentmiséket közvetítenek hétköznap 18 és vasárnap 9 órától. * A Krisztus Király-plébániáról hétköznap és vasárnap 17 órától a Facebookon és a krisztuskiraly.ro honlapon élőben közvetítenek. Lelki cukorka: hétköznaponként 11.30-tól együtt imádkozzák a napközi imaórát, mely után XVI. Benedek pápa A Názáreti Jézus könyvének 2. kötetéből osztanak meg gondolatokat. Szentírásolvasás hétköznaponként 14.45-től: együtt olvassák Isten igéjét Karcsi tisztivel.

ÉLET A LÉLEKBEN. A szükségállapot ideje alatt az Élet a Lélekben imacsoport találkozóit csak keddenként 19.15-től lehet hallgatni az eletalelekben.ro honlap Élő adás menüpont alatt.

BOLDOG ÖZSÉB RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA. Kézdivásárhelyen rendszeres élő közvetítést indítanak a szentmisékről. Az élő közvetítés a szentmisék sorrendjét és időpontját követi: hétfőtől péntekig 17 órakor minden nap; kedden, csütörtökön, szombaton reggel 8 órakor is; vasár- és ünnepnapokon az élő közvetítés 10 órakor kezdődik; nagyböjt vasárnapjain 16.15-kor keresztúti ájtatosságot közvetítenek. Lelki bekapcsolódásra, de lelki áldozásra is lehetősége van mindenkinek, aki az élő szentmise-közvetítést nézi, hallgatja.

EVANGÉLIKUS ÁHÍTAT. Hétfőtől szombatig 18 órától 5 perces evangélikus áhítatokat közvetítenek a Sláger Rádióban (105.9 FM) és az egyház www.evangelikus.ro honlapján.

CSINÓDON ELHALASZTJÁK A BÚCSÚT. Sepsiszéki Nagy Balázs értesíti mindazokat, akik a csinódi ökumenikus kápolna búcsús ünnepére szoktak járni, hogy idén elmarad a március 25-re meghirdetett szabadtéri szentmise. Az ünnepséget az élet normalizálódása után, egy későbbi időpontban tartják meg. Addig is végzik a napi imaszolgálatot és a beérkező imaszándékok mellett a járvány mielőbbi megfékezéséért is imádkoznak.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Ojtozban szerdán és csütörtökön 8.30-tól 16.30-ig szünetel az áramszolgáltatás.

LOMTALANÍTÁS ÉS ÜVEGGYŰJ­TÉS. A Tega Rt. folytatja a háztartásban feleslegessé vált elektromos és elektronikai eszközök, használt bútorok, szelektív hulladékok és textíliák ingyenes gyűjtését a házaktól. 5 kg leadott üve­gért fél liter sört adnak (síküveget nem fogadnak el). Az e heti program: ma Árkoson, szerdán Gidófalván és Étfalvalvazoltánban, gyűjtenek. Telefon: 0267 310 123.

SPECIÁLIS BÉRLETEK. A sepsiszentgyörgyi Multitrans Rt. székhelyén a speciális bérletek (háborús veteránoknak, forradalmároknak, volt politikai foglyoknak) negyedévi láttamozása március 23. és április 3. között, hétköznap 11–14 óráig lehetséges. Érdeklődni a 0267 351 156-os telefonon lehet.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Sepsiszentgyörgyről is hívható az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat, amelynek szakembereihez hétköznap 19–23 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen érhető el.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Gróf Mikó Imre utcai Help Net (Sugás Áruház, telefon: 0367 802 977, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Gábor Áron utcai Ambrózia (0267 360 608) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Írd meg!

A Volt Politikai Foglyok Kovászna Megyei Szervezete a kommunista diktatúra évtizedeire emlékező írásokat vár megyénk íráskészséggel rendelkező polgáraitól. Életkortól függetlenül ajánlják a fiatalabbaknak a kérdés–felelet, interjú megoldást, míg azok, akik megélték azt a több évtizedes időszakot, saját emlékeiket írják meg. A visszaemlékezés három gépelt oldalnál nem lehet hosszabb fényképekkel, eredeti dokumentumok másolatával együtt. Az elbírálásnál a saját, megélt események olvasmányos, egyéni stílusban történő megírása előnyt élvez. Nevet, címet, jelszóval zárt borítékban kell mellékelni a beküldött íráshoz. Életkortól, témától függetlenül az eredetiséget és az irodalmi igényű megfogalmazást tekintik fontosnak.

Az első három legjobbnak tartott írás jutalomban részesül. Az elsőt 500, a másodikat 400, a harmadikat 300 lejjel jutalmazzák. Beküldési határidő: október 10. Az eredményt nemzeti ünnepünkön, október 23-án hirdetik ki. A legjobb írásokat magyarországi ’56-os szervezetek könyvben is kiadják. Az elkészült emlékező írásokat a Volt Politikai Foglyok irodájában (Sepsiszentgyörgy, Martinovics Ignác utca 2. szám) péntekenként 10–12 óráig kérik leadni.