Folytathatják a munkát a gazdák

Szükségállapotban is biztosítani kell az állatok takarmányozását

Raed Arafat belügyminisztériumi államtitkár a maga során ugyancsak kijelentette: az óvintézkedések betartása mellett folytathatják a munkát a mezőgazdasági termelők. Könczei Csaba, a Kovászna Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság vezetője a maga során arra buzdítja a gazdákat, hogy ne szakítsák meg a munkát, hiszen nagy szükség van az élelmiszerek előállításához felhasznált állati és növényi eredetű alapanyagokra.

Az agrártárca azt javasolja, hogy a mezőgazdaságban dolgozók töltsék ki azt a saját felelősségre tett nyilatkozatot, amivel igazolni tudják lakóhelyük és munkahelyük közötti mozgásukat. A mezőgazdaság terén működő munkaadó úgyszintén kibocsáthat alkalmazottai számára egy olyan igazolást, mely bizonyítja, hogy a munkavégző növénytermesztésben, állattenyésztésben, méhészetben vagy élelmiszeriparban dolgozik – áll a közleményben.

Raed Arafat is meghozta a gazdák által oly nagyon várt kijelentést. Vasárnap este nyilvánosan bejelentette: a mezőgazdasági termelők folytathatják a munkát, hangsúlyozta azonban a felelős magatartás fontosságát, az óvintézkedéseket, melyeket mindenki – így a mezőgazdászok is – saját és mások egészségének megóvása érdekében kötelezően be kell tartsanak. Arafat kijelentése szerint intézkedéseikkel nem korlátoztak adott tevékenységi területeket ezek súlyos gazdasági hatásai miatt. „Kimész a mezőre, nem állít meg senki. Sérülékeny személyek azonban ne használjanak zsúfolt közös járműveket” – idézte az államtikárt az agrointel.ro.

Könczei Csaba értelmezésében a mezőgazdasági munkákat el kell végezni. Dolgozni kell, de ugyanakkor szigorúan tartani kell az óvintézkedéseket. Ha az ember nem megy közösségbe, a mezőn dolgozik, a traktoron ül, nem fog megbetegedni. Ugyanígy az állattenyésztésben is, ha a gazda a saját állatait gondozza, látja el, nem érintkezik más személyekkel, a farmon nem betegszik meg – mondta az igazgató. Mezőgazdasági profilú cégek esetében bonyolultabb a helyzet. A munkaadónak biztosítani kell az alkalmazottak számára a fertőtlenítési lehetőséget, védőkesztyűt, maszkot. Az emberek egy zárt légtérben lehetőleg ne dolgozzanak három főnél nagyobb csoportokban. Nyilván kell tartani, hogy ki hol, kivel dolgozott együtt, hogy visszavezethető, követhető legyen egy esetleges megbetegedés. Könczei külön felhívta a méhészek figyelmét arra, hogy mivel vándorolni kell a méhekkel, tartsák maguknál az úti céljukat bizonyító, saját felelősségre tett nyilatkozatukat. Az állattenyésztőknek ugyanakkor ajánlja, a farmokon megfelelő mennyiségben halmozzanak fel takarmányt, ivóvizet, hogy súlyosabb esetben is biztosítani tudják állataik ellátását.

„Az élet nem állhat le, a növénytermesztők, állattartók, méhészek minden termékére nagy szükség van és még nagyobb szükség lesz” – összegzett Könczei.

