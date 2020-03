Meghatározatlan időre elhalasztják a kiírást a fiatal gazdák támogatásánál (6.1-es intézkedés, keretösszeg: 42,7 millió euró), a hegyvidéki kisvágóhidak és húsfeldolgozók létesítésének támogatásánál (4.2-es intézkedés, 6,9 millió euró), az öntözőrendszereket célzó kiírásnál (4.3-as intézkedés, 43,2 millió euró), a természeti katasztrófák okozta károkat enyhíteni illetve a mezőgazdasági termőképességet visszaállítani hivatott támogatásnál (5.1 és 5.2-es intézkedés, 13 ill. 3,7 millió euró), valamint a növénytermesztés és állattenyésztés biztosítási díjainak visszaigénylését lehetővé tevő 17.1-es intézkedésnél (keretösszeg: 39,3 millió euró).

A hivataltól kapott információ szerint nem lesz fennakadás a pályázati pénzek kifizetésénél, elszámolásánál. Pénteken Adrian Oros agrárminiszter jóváhagyásával jelent meg egy miniszteri rendelet, amely a pályázatok lebonyolítását és kifizetését szabályozza ebben az új helyzetben. A kapott rendelkezések értelmében a részletkifizetéseknél a terepen történő ellenőrzés elmarad, a végső elszámolási részletnél, ahol ugyancsak kötelező a terepen történő ellenőrzés, azt továbbra is elvégzik. Abban az esetben, ha a pályázó községében egyetlen megbetegedést is jelentettek, a megyei hivatal vezetőjének beleegyezésével a terepellenőrzés halasztható. A helyszínen való ellenőrzés nem marad el, azt a megyei vidékfejlesztési hivatal munkatársai a járványhelyzet után ejtik majd meg, abban az úgynevezett követési időben, amely a pályázat típusától függően 3–5 éves időszak lehet.

A megyében a leginkább érintettek azok a fiatal gazdák, akik már korábban támogatást nyertek a fiatal gazdák megtelepedését támogató pályázat révén. A 40 vagy 50 ezer euró értékű támogatás második részletét a szerződés megkötése után legtöbb 33 hónapra kell igényelni, sokaknál a határidő március-április folyamán jár le. Mivel ez egyben az utolsó részlet is ennél az intézkedésnél, az érvényes belső rendelkezés értelmében a kifizetés előtt kötelező a terepen való ellenőrzés is. A vidékfejlesztési ügynökség a fiatalok által igényelt támogatást legtöbb 36 hónap alatt kell kifizesse. Abban az esetben, ha a járvány nagyon elhúzódik és semmiképp sem lehet betartani a 36 hónapos kifizetési határidőt, akkor lehetőség lesz arra, hogy a szerződést felfüggesszék és a fiatal gazda a második részletet a járvány megszűnte után kapja meg.

A járvány terjedésének megelőzése érdekében a megyei vidékfejlesztési hivatal is szigorítások bevezetésére kényszerült. Eszerint a Stadion utca 14. szám alatti hivatalban (a Babeș–Bolyai Egyetem épülete) az ügyfélfogadás szünetel. A pályázati eligazításokat igénylők a 0267 352 003-as és a 0367 860 275-ös telefonszámon hívhatják az intézmény szakembereit, tanácsadás kérhető az ojfir.covasna@afir.ro e-mail-címen is. Amennyiben sürgősségről van szó és a fentebb felsorolt elérhetőségeken a probléma nem oldható meg, előzetes egyeztetés alapján személyesen is fogadják a pályázókat és orvosolják gondjaikat.

A megyei vidékfejlesztési hivatal munkaideje is változott. A hivatal naponta 7.30 és 16 óra között, pénteken pedig 7.30 és 14 óra között érhető el.