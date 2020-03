Koronavírus-járvány Európában

Egyre súlyosabb a helyzet Spanyolországban

Spanyolországban meghaladta a kétezret a koronavírus halálos áldozatainak száma – ismertette az adatokat Fernando Simón, a spanyol egészségügyi riasztási és vészhelyzeti koordinációs központ igazgatója tegnap Madridban.

A járványügyi szakember elmondta: az összesen regisztrált fertőzések száma több mint 33 ezer, egy nap alatt 4500 új megbetegedést igazoltak a vizsgálatok. Az áldozatok száma 462-vel nőtt 24 óra alatt. A fertőzésből 3355-en épültek fel, ami további 780 gyógyult esetet jelent vasárnaphoz képest.

Simón hangsúlyozta: a következő napok kritikusak lesznek, és számításaikból arra következtetnek, hogy a járvány a héten elérheti csúcspontját. Ekkor kell megkettőzni az erőfeszítéseket, nem pedig engedni belőlük, hogy ne alakuljon ki újabb fertőzési hullám – figyelmeztetett.

Az egész országban jelen van a vírus, azonban a tartományok fertőzöttségében nagy eltérések mutatkoznak. A legtöbb megbetegedést – több mint tízezret – a madridi autonóm közösségből jelentették, amelyet Katalónia és Baszkföld követ mintegy 6000 és 2500 fertőzöttel.

A dél-európai országban a kormány által elrendelt szükségállapot második hetébe lépett. Az oktatási intézmények továbbra is zárva vannak, az üzletek közül csak az alapvető szükségletek ellátását biztosító boltok üzemelnek, a kijárás csak a munkába járáshoz engedélyezett. A korlátozások határideje április 11. A központi intézkedéseken túl a tartományi kormányok helyben egyéni szabályokat is hoznak, Katalóniában például a kijárás feltétele egy írásos dokumentum kitöltése, amelyet kinyomtatva vagy mobiltelefonra letöltve kell mindenkinek magánál tartania és igazoltatás esetén bemutatnia.



Sztrájkolnak Olaszországban

Európában a leginkább érintett ország Olaszország 5476 halottal és 59 138 megfertőződéssel.

Több vállalatnál és gyárban spontán sztrájkba léptek a dolgozók tegnap, mivel úgy ítélték meg, hogy nem létfontosságú termelést vagy szolgáltatást végeznek, és az új típusú koronavírus-fertőzés legutolsó óvintézkedései értelmében egységeiknek nem kellene működniük. A szakszervezetek szerdára országos sztrájkot hirdettek meg.

A római kormánynak a Hivatalos Közlönyben tegnap megjelentetett rendelkezése a nem létfontosságú termelési tevékenységeket és szolgáltatásokat függesztette fel április 3-ig az országos mozgáskorlátozás további szigorításának érdekében. Giuseppe Conte miniszterelnök többek között az élelmiszer- és gyógyszeripart, a mezőgazdaságot, halászatot, energiaszektort, távközlést, tömegközlekedést nevezte meg létfontosságúként, a kormányrendelkezés végső változata azonban 120 ipari tevékenységet és szolgáltatást tartott létfontosságúnak. A szakszervezetek szerint a kormány a gyáriparosok nyomásának engedett.

Az eredeti tervek szerint bezárás várt a fémipari létesítményekre, amelyek nagy részét azonban nyitva hagyták. A fémipari érdekképviseletek szerdára országos sztrájkot hirdettek meg, és ehhez a továbbra is működő vegyipari, energetikai, textilipari és kézműipari gyárak, vállalatok dolgozói is csatlakoztak. A kormányrendelet szerint a textiliparban kizárólag a védőruhát gyártó üzemek termelését kell fenntartani, valójában a mást termelő textilgyárakban is tovább folytatódik a munka. A szakszervezetek hangsúlyozták, hogy a dolgozók nem kaptak szájmaszkot, védőkesztyűt, és nincs biztosítva a legalább egyméteres távolságtartás sem.

Hasonlóképpen munkabeszüntetésre készülnek a bankok dolgozói és a telefonközpontok munkatársai. A továbbra is nyitva tartó telefonos- és internetes szolgáltatást nyújtó üzletek dolgozói is az óvintézkedések hiányos betartására panaszkodnak munkahelyeiken.

Az amerikai–olasz Fiat–Chrysler gépjárműcsoport bejelentette, hogy egyes üzemeiben szájmaszkgyártásra állnak át.



Tovább terjed a kór

Németországban hétfő délelőtt 24 873 volt az új típusú koronavírussal bizonyítottan fertőzöttek száma. Ez 2509-cel – 11,2 százalékkal – több az egy nappal korábbi 22 364-nél. Szintén 15 százalék alatti növekedést jegyeztek péntekről szombatra és szombatról vasárnapra, míg korábban napokig egyre gyorsuló ütemű, 30 százalék körüli mértékű emelkedést regisztráltak.

Egyelőre nem tudni, hogy a növekedési ütem lassulása minek tulajdonítható. Az egyik lehetőség, hogy megmutatkoznak az emberek egymás közötti közvetlen, fizikai kapcsolatainak csökkentésére irányuló korlátozások hatásai. Egy másik lehetséges magyarázat szerint erre majd csak később, március vége felé lehet igazán számítani, és az ütem csökkenése csupán abból adódik, hogy a helyi egészségügyi hatóságok a hét végén kevésbé összpontosítanak az adatok továbbítására, mert nincs elég munkatárs szolgálatban.

A szövetségi kormány és a tartományi kormányok közös járványügyi irányelvei alapján hétfőtől országszerte tovább korlátozták az emberek közötti fizikai kapcsolatokat, hogy feltartóztassák a főként cseppfertőzéssel terjedő vírust. Az új szabály szerint mindenki legfeljebb egy további emberrel tartózkodhat együtt közterületen, vagy azokkal a személyekkel, akikkel közös háztartásban él. Bajorország kormánya még szigorúbb, a hét végén bevezetett szabálya szerint csak a közös háztartásban élők lehetnek együtt közterületen.

Hollandiában a pénteki adatokhoz képest jelentősen, közel kétezerrel emelkedett a koronavírussal fertőzöttek száma. Hétfőn 4204 beteget tartottak nyilván. A járvánnyal összefüggésben a hétvégén több mint százan meghaltak, ezzel 179-re emelkedett a megbetegedésben elhunytak száma. Ez idáig mindössze ketten gyógyultak fel.

Belgiumban a hétfői adatok alapján egy nap alatt több mint 340-en kapták el a betegséget, ezzel 3743-an vannak a nyilvántartott fertőzöttek. Számuk az elmúlt tíz napban meredeken emelkedett, és több mint a tízszeresére nőtt az országban. Az elmúlt 24 órában 13-an elhunytak, ami azt jelenti, hogy eddig összesen 88-an haltak bele a betegségbe. Kórházi ellátásban 1643-an részesülnek, közülük 290-en vasárnap óta kerültek kórházba, 322 beteget pedig intenzív osztályon ápolnak. Gyógyultan 340-en hagyhatták el a belga kórházakat.



Szigorítások Horvátországban

A szabályok be nem tartása miatt újabb szigorításokat vezetnek be Horvátországban az új típusú koronavírus-járvány megfékezésére – jelentette be Davor Božinović belügyminiszter, a nemzeti válságstáb vezetője. Vasárnaptól betiltotta a tömegközlekedést az egész ország területén. Zágrábban csak nagyon ritkán közlekednek a villamosok, és csak azok használhatják, akik a munkáltatójuktól igazolást kapnak arról, hogy be kell járniuk dolgozni. Ezt az igazolást naponta meg kell újítaniuk. A rossz szervezés és higiéniai előírások be nem tartása miatt már vasárnaptól bezárták a piacokat és a piacok területén működő üzleteket is. A vasárnap reggel történt zágrábi földrengés után a lakosság egy része elhagyta a várost. Sokan rokonaikhoz, mások tengerparti nyaralóikba menekültek. Hétfőtől újabb rendeletet hozott a válságstáb, miszerint senki sem hagyhatja el lakhelyét. „Nincs városról városra utazgatás” – hangoztatta Božinović, hozzátéve: most az emberek egészsége a legfontosabb.

Hétfőtől az engedélyezett üzletek is rövidebb ideig, 8–17 óráig tarthatnak nyitva.

Horvátországban egy nap alatt 52-vel, 306-ra emelkedett a fertőzöttek száma.