Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó nagymama, rokon, szomszéd,

PÁL OLGA

(szül. BITAI)

életének 82. évében hosszas, de türelemmel viselt betegség után 2020. március 23-án elhunyt.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Unokája, Tímea

Részvét

Megrendülve kaptuk a szomorú hírt rendtársunk és régi harcostársunk, nemzetes

BOLDIZSÁR BÉLA

hirtelen haláláról, aki betegsége ellenére is aktív, tevékeny tagja volt a közösségünknek élete utolsó pillanatáig.

A Történelmi Vitézi Rend kézdiszéki állománya, a v. Dálnoki Veress Lajos Székely Törzsszék, valamint Erdély országos törzskapitánya is őszinte részvétét fejezi ki a gyászoló családnak. A rendkívüli időszak, amelyben most vagyunk, nem teszi lehetővé a tömeges részvétnyilvánítást és díszőrség állását a koporsója mellett, de lélekben vele vagyunk, emlékét megőrizzük.

Nyugalma legyen csendes. Emléke legyen áldott.

V. Lázár Elemér, Erdély országos törzskapitánya, v. Bartha Imre VRNT-törzskapitány és v. Laczkó Áron mb. székkapitány

„Élni fogsz, küzdeni, és megtalálod a boldogságod. És az utolsó lélegzetedig emlékezni fogsz… mert a szeretet soha nem halványul el. A szeretet csillag, amelynek fénye még a halál után is hosszasan ragyog.” (Pierce Brown)

Őszinte részvétünket fejezzük ki Kovács Éva osztálytársunknak drága gyermeke elvesztése miatt érzett fájdalmában. Legyen része békés pihenésben!

A Bod Péter Tanítóképző 1994–1999-es évfolyama

B osztályának közössége

Köszönet

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

drága halottunk,

Piroska János temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

Megemlékezés

Múlik az idő, de a fájdalom megmarad. Könnycsepp gördül le arcomon, mert hiányzol nagyon.

Fájó szívvel emlékezünk

a pávai

FINTA LAJOSRA

halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Özvegye és hozzátartozói

Kegyelettel emlékezünk a sepsikőröspataki születésű MARHÁTH JÓZSEFRE halálának hatodik hetében.

Szerettei

