Tömeges elbocsátás és kényszerszabadság között

Megjelent szombaton a Hivatalos Közlönyben az a sürgősségi kormányrendelet, amely támogatást nyújt a kis- és középvállalkozóknak a koronavírus-járvány előidézte helyzetben. A megyei munkaerő-foglalkoztatási ügynökségnél napról napra egyre többen érdeklődnek a kényszerszabadságra küldött alkalmazottak bértámogatásáról. Sajnos, van olyan háromszéki társaság is, amely bejelentette dolgozóinak tömeges elbocsátását.

Kelemen Tibor intézményvezető lapunk megkeresésére elmondta, olyan vállalkozások is megkeresték telefonon az előző napokban – termelőegységeket említett –, amelyeket egyelőre nem érintett hátrányosan a helyzet, vagyis nem kellett feltétlenül bezárniuk, mint a vendéglátóknak, szállodáknak. Fontosnak tartja, hogy az új helyzetben az a vállalkozás, amelyik ezt megteheti, folytassa tevékenységét, új ötleteket valósítson meg, s ezzel tartsa fenn működését. Álláspontja szerint a kényszerszabadságon lévő dolgozók bértámogatása nem minden gazdasági ágazatra lesz érvényes, és erre fel kell készülniük a munkáltatóknak is. A cégeknek be kell bizonyítaniuk, hogy valóban gazdasági problémákkal szembesülnek és emiatt kényszerülnek tevékenységük felfüggesztésére. A jelenlegi jogszabályok alapján ezt dokumentálni kell, a területi pénzügyi igazgatóságokhoz leadott mérleggel kell igazolni a veszteséges működést – mutatott rá.

Az intézményvezető szerint a támogatást uniós forrásból fedezik majd, hatalmas összegről van szó, ám az uniós költségvetéshez Románia is hozzájárult. Szólt arról is, hogy az országos átlagbér 5429 lej, ennek 75 százaléka kevéssel több, mint négyezer lej, ami adózás után marad, az nettó 2382 lej – ez pedig nagyobb összeg, mint a minimálbér. Ha ebből indulunk ki, mindenki be fog zárni – mondta az igazgató, aki szerint viszont kizárt, hogy ebből a helyzetből fizetésemelés következzen. A vonatkozó rendelet módszertana szerinte a hónap végére várható, az ügyintézés hosszas lesz, az érintettek talán május elején kaphatnak majd pénzt – vázolta Kelemen Tibor.

Közben két háromszéki gazdasági vállakozás, az L-Ro készruhagyár, valamint a Dalia Prod is jelezte, hogy megválik dolgozóitól, előbbi 190, utóbbi 60 személyt küld el több mint nyolcvan munkatársa közül – tudtuk meg hétfő reggel a munkaerő-foglalkoztatási ügynökség igazgatójától. Megjegyezte, továbbra is sokan jelzik, hogy gondban vannak, szállodák, turizmusban érdekeltek mellett fuvarozással foglalkozók is a tevékenységük beszüntetésére kényszerülnek. Kelemen Tibor előző heti sajtótájékoztatóján megerősítette: van pénz az állástalanok juttatására.

Mint ismert, a kormány vállalta, hogy támogatja a koronavírus-válság miatt bajba jutott munkáltatókat, a kényszerszabadságra küldött alkalmazottjaik segélyezését. A költséget a munkaügyi minisztérium a munkanélküli-segélyalapból fedezi, amennyiben az érintett munkáltatók a kormányzati tiltások miatt szüntették be tevékenységüket (ilyenek a vendéglátóhelyek és a rendezvényszervezők), vagy akiknél igazolható, hogy forgalmuk legalább 25 százalékkal esett vissza a koronavírus-járvány miatt. Az Országos Munkaerő-foglakoztatási Ügynökség (ANOFM) híváskezelő központot is létrehozott, ahol a munkáltatók és a munkavállalók tájékozódhatnak a kényszerszabadság alatti juttatásokról. Az egységes, normál tarifával hívható telefonszám: 021 4444 000. Amennyiben az érdeklődő ezt kéri, a híváskezelő központ kapcsolja az illető megyei területi hivatal illetékesét. Az igényléseket kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani, Kovászna megyében a covasna@anofm.gov.ro e-mail-címen.