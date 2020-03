Tegnap reggeltől két, az időseknek és rászorulónak szóló összehangolt segélyszolgálat is beindult a megyében. Sepsiszentgyörgyön a Kovászna Megyei Vöröskereszt koordinálásával, több civil szervezet, valamint az önkormányzat részvételével indult el a szolgáltatás. A Magyar Ifjúsági Értekezlet kezdeményezésére hasonló programok indultak a megye városaiban is.

A Vöröskereszt koordinálta akcióban a civil szervezetek az élelmiszer-beszerzést vállalják, az igényléseket 9–15 óráig a 0783 017 987-es telefonszámon várják. Az önkormányzat a gyógyszerrel történő ellátást biztosítja a hetven évnél idősebbek, a fogyatékkal élő személyek, valamint a házi elkülönítésben lévők számára. Az érintettek a 0787 248 463-as számon jelentkezhetnek 14 és 18 óra között. Az ifjúsági szervezetek a 0742 125 157-es telefonszámon várják az igényléseket 8 és 16 óra között. Utóbbiak gyógyszerbeszerzést is vállalnak. Nagyon fontos, hogy a szolgáltatás ingyenes, de a termékek, készítmények árát meg kell téríteni.

Papp Adolf, a Vöröskereszt háromszéki szervezetének vezetője lapunkat arról tájékoztatta, hogy az igénylők rendelkezésére bocsátott telefonszámon kollégái várják a megrendeléseket, tegnap kora délutánig már tízen jelentkeztek. A termékek megrendelésére szolgáló internetes felület végleges változatán még dolgoznak, ezen már az árak is megjelennek majd. Amíg ez a felület üzemképes lesz, az élelmiszert a https://forms.gle/Geddexs36a4tzjks8 címen lehet kiválasztani, vagy a már jelzett telefonszámon közölni a szükségletet. Az árakat telefonon és sms-ben közlik. Ugyanakkor felhívják mindenkinek a figyelmét, hogy a szolgáltatás csak Sepsiszentgyörgyön vehető igénybe, és csak azokat szolgálják ki, akik valamilyen okból maguktól nem tudják beszerezni az élelmiszert. Magukat a termékeket ki kell fizetni, csak a házhoz szállítás ingyenes. Arra is figyelmeztetnek, hogy amennyiben valaki friss zöldséget és gyümölcsöt is igényel, akkor a házhoz szállítás 48 órán belül történik, a többi esetben pedig 24 órán belül.

Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere a Facebookon közzétett értesítője szerint az önkormányzat vállalja a hetven év felettiek, a fogyatékkal élők, valamint a járványhelyzet miatt lakhelyi elkülönítésbe kerültek esetében, hogy a receptre felírt gyógyszereiket kiváltják és ingyenesen házhoz szállítják. Amint az a kezdeményezés bejelentésekor a múlt héten elhangzott: az igényléseket a Szociális és Támogatási Iroda alkalmazottjai gyűjtik be a jelzett telefonszámon és időintervallumban, a gyógyszereket pedig az iskolai rendelőkben dolgozó fogorvosok váltják ki és viszik házhoz.

Kelemen Szilárd a HÁRIT elnöke lapunk megkeresésére elmondta, már tegnap az első órákban nyolc hívás érkezett hozzájuk, négy Sepsiszentgyörgyről, kettő Kézdivásárhelyről és kettő Kovásznáról. Volt, aki élelmiszerek beszerzését kérte, mások gyógyszerekét vagy orvosi látleletek átvételét. Egyelőre a megyeszékhelyen kívül Kézdivásárhelyen, Kovásznán és Baróton indították be a segítségnyújtást, de a terv az, hogy a községekre is kiterjesszék azt. Az elkövetkező két-három napban felmérik a városokban az igényt, majd ezt követően döntenek, hogy miként terjesztik ki a szolgáltatást.