Ellenőrzik a lakhelyi karanténban lévőket

Az otthoni elkülönítésben lévő, 1697 személy állapotát is követik a hatóságok – számolt be hétfő esti tájékoztatójában a kormánybiztosi hivatal. Jó volt az egészségi állapota, így elhagyhatja otthonát 32 háromszéki, akik eddig elkülönítésben tartózkodtak. A rendőrség, csendőrség és a helyi rendőrség csapatai folyamatosan járőröztek, egyebek mellett konvojokat kísértek, az elkülönítésben lévők közül 1001 személyt felkerestek, s négy alkalommal tapasztalták, hogy az érintettek nem tartják be a hatósági rendelkezéseket. A szükségállapothoz kapcsolódó intézkedések betartását a kereskedelmi társaságoknál is ellenőrizték, felkerestek 137, karantén céljából kijelölt helyiséget is. A szabálysértőket megbírságolták, 4 esetben összesen kétezer jelre bűntettek a szigorú hatósági rendelkezéseket megsértőket.