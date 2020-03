Teljes kijárási tilalom lép érvénybe /Frissítve/

Szerdától teljes kijárási tilalom lép érvénybe Romániában, az intézkedés betartásának ellenőrzésére a katonaságot is bevetik – jelentette be tegnap délben Klaus Iohannis államfő a miniszterelnökkel és kormányzati illetékesekkel tartott találkozója után. Este Ludovic Orban kormányfő is sajtótájékoztatót tartott erről. Románia területén 762 személynél igazolták eddig a laboratóriumi vizsgálatok a koronavírus jelenlétét, nyolc fertőzött meghalt – közölte az államfő nyilatkozatával egy időben a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS).

Klaus Iohannis elnök bejelentette: mindaz, ami eddig ajánlott volt, ezután kötelező lesz, ezután nappal is csak a legszükségesebb esetben járhatna ki otthonról az állampolgárok. Hangsúlyozta, megtörténnek az előkészületek arra vonatkozóan is, hogy elektronikusan megfigyelés alatt tartsák a karanténban vagy házi elkülönítésben lévő személyeket, mert nagyon fontos, hogy ezeket a szabályokat mindenki teljes egészében betartsa. Azt is eldöntötték a találkozón, hogy a katonaságot is bevetik annak érdekében, hogy még jobban ellenőrizni lehessen a sürgősségi intézkedések betartását. Továbbá olyan korlátozások bevezetését is kilátásba helyezte az elnök, melyek a 65 év felettiekre vonatkoznak majd, saját egészségük védelme érdekében. A szükséges további egyeztetések után már holnaptól érvénybe lépnek ezek a rendelkezések. A megbeszélésen részt vett többek között Ludovic Orban miniszterelnök, Marcel Vela belügyminiszter, Nicolae Ciucă védelmi miniszter és Victor Costache egészségügyi miniszter.

Az új intézkedések

A kormányfő esti sajtótájékoztatóján nyomatékosította, hogy a bevezetett szigorítások, a mozgás korlátozása a románok egészsége védelmében történik, ezután csak munkába, a napi élelmiszerekért, sürgős orvosi vizsgálatok miatt vagy a házi kedvencek sétáltatása, a lakhely körüli rövid mozgás céljából hagyhatják el az emberek lakásaikat. A 65 év felettiek nem lesznek egész napra bezárva, lesz egy időintervallum, amikor ők is kimozdulhatnak. Mint mondta, erről a belügyminiszter fog bővebb adatokkal szolgálni. Sokat beszélt a biztonsági felszerelések beszerzéséről, melyek jelenleg nemzetközi szinten is hiánycikknek számítanak, az egészségügyi dolgozók munkájának jobb megszervezéséről, egészségük hatékonyabb védelméről, a diagnózis felállítását biztosító megfelelő gépek beszerzéséről, végül pedig elmondta, hogy például a hitelterhek könnyítésével gazdasági téren is lépéseket tesznek a válság elkerüléséért.

A 65 éven felüli személyek naponta 11 és 13 óra között hagyhatják el otthonukat a kijárási tilalom ideje alatt – jelentette be tegnap késő este Marcel Vela belügyminiszter, ismertetve a mától hatályba lépő teljes kijárási tilalomról szóló katonai rendelet előírásait. A 65 év feletti személyek 11 óra előtt és 13 óra után is elhagyhatják lakhelyüket munkavégzés (pl. tanárok, üzletemberek esetében) vagy mezőgazdasági munka elvégzése céljából. Ma 12 órától, ha az utcán igazoltatnak, fel kell mutatni egy munkahelyi igazolást a munkaadó aláírásával; a szabadfoglalkozásúaknak és egyéni vállalkozóknak pedig egy saját felelősségre tett nyilatkozatot kell felmutatniuk (melyben szerepelnie kell a névnek, személyi számnak, lakhelyelhagyás céljának, dátumnak és az aláírásnak); ezt az iratot telefonon és tableten is fel lehet mutatni. Az üzletekben, piacon és mindenhol, ahol emberek találkoznak, be kell tartani az egymástól való másfél méteres távolságot.

A tegnapi mérleg

A legutóbbi jelentés óta 186 új koronavírus-esetet jegyeztek Romániában. Az új fertőzöttek 4 és 85 év közöttiek. A fertőzöttek közül 79-et gyógyultnak nyilvánítottak és kiengedtek a kórházból, közülük 53-at Temesváron, 19-et Bukarestben, hármat Craiován, kettőt Konstancán, egyet-egyet Iaşi-ban és Kolozsváron. Ma délig nyolc halálos áldozata volt a koronavírusnak, valamennyien más betegségekben is szenvedtek.

Ez idáig 154 ügyben indítottak eljárást az illetékes belügyi szervek a betegségek leküzdésének meghiúsítása gyanújával, a csendőrség és a rendőrség ugyanakkor 903 bírságot rótt ki az otthoni elkülönítés vagy a karantén szabályainak megszegése miatt. Emellett a határrendészet négy ügyben összesen 18 személy ellen indított eljárást hamis nyilatkozattétel miatt. A 2-es számú katonai rendelet érvénybe lépése óta már 226 személyt helyeztek hatósági karanténba, mert nem tartották tiszteletben a lakhelyi elszigetelődésre vonatkozó előírásokat. Négy, hatósági karanténban lévő személy elhagyta a karanténközpontot, ezért újabb 14 napra vesztegzár alá vonták őket.

A GCS ismét felhívja a polgárok figyelmét, hogy kizárólag hivatalos forrásokból tájékozódjanak a koronavírusról, ugyanakkor emlékeztet, hogy a 0800 800 358-as zöldszámon is kérhetnek információkat. A zöldszám nem sürgősségi szám, ez csak a tájékoztatást szolgálja – nyomatékosítják.

A külföldön élő román állampolgárok a +40 213 202 020 számon érdeklődhetnek a témáról.

Március 23-áig összesen 160 233 koronavírusos esetet jegyeztek Európában. A legtöbb koronavírusos beteg Olaszországban, Franciaországban, Németországban, Spanyolországban és az Egyesült Királyságban van.

A diplomáciai képviseletek és a konzuli hivatalok által szolgáltatott adatok alapján ez idáig 48 külföldön élő román állampolgárnál mutatták ki a koronavírust, közülük 36-an Olaszországban, négyen Spanyolországban, ketten Namíbiában, ketten Indonéziában fertőződtek meg, egy-egy személy pedig Tunéziában, Írországban, Luxemburgban és Franciaországban. A 48 beteg közül nyolc meghalt. Az elhunytak közül heten Olaszországban, egy személy Franciaországban vesztette életét.