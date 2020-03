Szerdától teljes kijárási tilalom lép érvénybe Romániában, az intézkedés betartásának ellenőrzésére a katonaságot is bevetik – jelentette be ma délben Klaus Iohannis államfő a miniszterelnökkel és kormányzati illetékesekkel tartott találkozója után. Románia területén 762 személynél igazolták eddig a laboratóriumi vizsgálatok a koronavírus jelenlétét, nyolc fertőzött meghalt – közölte az államfő nyilatkozatával egy időben a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS).

Klaus Iohannis elnök bejelentette: mindaz, ami eddig ajánlott volt, ezután kötelező lesz, csak a legszükségesebb esetben járhatna ki otthonról az állampolgárok. Hangsúlyozta, megtörténnek az előkészületek arra vonatkozóan is, hogy elektronikusan megfigyelés alatt tartsák a karanténban vagy házi elkülönítésben lévő személyeket, mert nagyon fontos, hogy ezeket a szabályokat mindenki teljes egészében betartsa. Azt is eldöntötték a találkozón, hogy a katonaságot is bevetik annak érdekében, hogy még jobban ellenőrizni lehessen a sürgősségi intézkedések betartását. Továbbá olyan korlátozások bevezetését is kilátásba helyezte az elnök, melyek a 65 év felettiekre vonatkoznak majd, saját egészségük védelme érdekében. A szükséges további egyeztetések után már holnaptól érvénybe lépnek ezek a rendelkezések. A megbeszélésen részt vett többek között Ludovic Orban miniszterelnök, Marcel Vela belügyminiszter, Nicolae Ciucă védelmi miniszter és Victor Costache egészségügyi miniszter.

A legutóbbi jelentés óta 186 új koronavírus-esetet jegyeztek Romániában. Az új fertőzöttek 4 és 85 év közöttiek. A fertőzöttek közül 79-et gyógyultnak nyilvánítottak és kiengedtek a kórházból, közülük 53-at Temesváron, 19-et Bukarestben, hármat Craiován, kettőt Konstancán, egyet-egyet Iaşi-ban és Kolozsváron. Ma délig nyolc halálos áldozata volt a koronavírusnak, valamennyien más betegségekben is szenvedtek.

Ez idáig 154 ügyben indítottak eljárást az illetékes belügyi szervek a betegségek leküzdésének meghiúsítása gyanújával, a csendőrség és a rendőrség ugyanakkor 903 bírságot rótt ki az otthoni elkülönítés vagy a karantén szabályainak megszegése miatt. Emellett a határrendészet négy ügyben összesen 18 személy ellen indított eljárást hamis nyilatkozattétel miatt. A 2-es számú katonai rendelet érvénybe lépése óta már 226 személyt helyeztek hatósági karanténba, mert nem tartották tiszteletben a lakhelyi elszigetelődésre vonatkozó előírásokat. Négy, hatósági karanténban lévő személy elhagyta a karanténközpontot, ezért újabb 14 napra vesztegzár alá vonták őket.

A GCS ismét felhívja a polgárok figyelmét, hogy kizárólag hivatalos forrásokból tájékozódjanak a koronavírusról, ugyanakkor emlékeztet, hogy a 0800.800.358-as zöldszámon is kérhetnek információkat. A zöldszám nem sürgősségi szám, ez csak a tájékoztatást szolgálja – nyomatékosítják.

A külföldön élő román állampolgárok a +4021.320.20.20 számon érdeklődhetnek a témáról.

Március 23-áig összesen 160.233 koronavírusos esetet jegyeztek Európában. A legtöbb koronavírusos beteg Olaszországban, Franciaországban, Németországban, Spanyolországban és az Egyesült Királyságban van.

A diplomáciai képviseletek és a konzuli hivatalok által szolgáltatott adatok alapján ez idáig 48 külföldön élő román állampolgárnál mutatták ki a koronavírust, közülük 36-an Olaszországban, négyen Spanyolországban, ketten Namíbiában, ketten Indonéziában fertőződtek meg, egy-egy személy pedig Tunéziában, Írországban, Luxemburgban és Franciaországban betegedett meg. A 48 beteg közül nyolc meghalt. Az elhunytak közül heten Olaszországban, egy személy Franciaországban vesztette életét.