A munkatársak védelme érdekében – mind a szerkesztőség, mind a szolgáltatórészlegek, mind a lapterjesztés vonatkozásában – meghoztuk a javasolt és megfelelő intézkedéseket. Átszerveztük a működést „otthoni üzemmódba”, korlátoztuk az ügyfélfogadó irodák nyitvatartási idejét. A leginkább kitett személyzet – a lapkihordók és elárusítók – esetében is foganatosítottuk a szükséges óvintézkedéseket, ám mozgásukat – értelemszerűen – nem korlátozhatjuk, hiszen a nyomtatott lapot kézbesíteni kell az előfizetőknek, az újságárudák működése sem állhat le.

Minden hónap utolsó harmada a lapkihordók révén és az elárusítóhelyeken a következő időszakra szóló előfizetések időszaka. Kérjük előfizetőinket, fogadják bizalommal lapkihordóinkat, s az általános óvintézkedéseket betartva keressék fel bizalommal az elárusítóhelyeket.

Reklám- és apróhirdetési irodánk csökkentett programmal, 11–14 óráig tart nyitva. Kérjük, hogy a program ideje alatt egyenként lépjenek be az irodába.

Hirdetések, gyászjelentők

Értesítjük hirdető ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány miatt mind az apróhirdetési, mind a reklámirodánk naponta 11–14 óra között tart nyitva. 14 óra után kizárólag gyászjelentőt fogadunk el, a szöveget, kérjük, küldjék el a korrektura@3szek.ro e-mail-címre, a szolgáltatás ellenértékét másnap a fent jelzett időintervallumban kell törleszteni. Megértésüket köszönjük. Háromszék

A kézdivásárhelyi Gosp-Com Kft. újabb intézkedései

A Gosp-Com Kft. értesíti a lakosságot, hogy a járvány megfékezése érdekében a következő óvintézkedéseket vezeti be: ügyintézés kizárólag sürgős, halaszthatatlan esetekben történhet személyesen, kéréseket e-mailben vagy faxon fogadnak. Számlákat utoljára március 24-én kézbesítenek, ezt követően az alkalmazottak a postaládákba helyezik el azokat.

A számlák befizetése történhet: banki átutalással – Banca Transilvania – Cont RO81 BTRL RON CRT 0V1577 2601; Raiffeisen Bank – Cont RO34 RZBR 0000 0600 0289 9596; Banca BCR – Cont RO52 RNCB 0127007504060001; készpénzzel bármelyik Paypoint, Payzone, Un-Doi logóval ellátott egységnél; a cég székhelyén, a Budai Nagy Antal utca 1. szám alatt készpénzzel és bankkártyás fizetéssel.

A hulladékelszállítás a megszokott program szerint zajlik, az esetleges változásokról folyamatosan értesítik a lakosságot. Elérhetőségek: telefon: 0267 361 060, 0732 117 330; fax: 0267 363 698; e-mail: gospcom@gosp-com.ro.

A Kovászna Megyei Közegészségügyi Igazgatóság felhívása

Tekintettel a hivatal által közzétett hat telefonszámra érkező nagyszámú hívásra, azoknak, akik a Kovászna Megyei Közegészségügyi Igazgatóságon regisztrálni kötelesek, egy űrlap használatát javasolják, amelyet a kitöltés után elküldhetnek a covid19@dspcovasna.ro e-mail-címre. Mobil: 0757 354 074, 0749 038 675, 0751 297 992, 0751 041 426, 0751 085 216, 0751 089 869. Ingyenesen hívható a 0800 800 358-as zöld szám – COVID-19 koronavírussal kapcsolatos információkért.

Színház

MÚLTIDÉZŐ ELŐADÁS-SOROZAT. A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház díjnyertes és a közönség körében népszerű színházi előadások felvételeit kínálja megtekintésre az érdeklődőknek az 1997/1998-as évadban készült Alkésztisz című produkciótól a 2008/2009-es Figaro házasságáig minden szerdán és vasárnap 20 órától. A színház Facebook-oldalán vetített múltidéző előadás-sorozat következő darabja ma 20 órától Molière Don Juan-ja Barabás Olga rendezésében (az előadás az 1997/1998-as évadban készült).

JEGYEK VISSZAVÁLTÁSA. A Tamási Áron Színház értesíti közönségét, hogy a szigorító intézkedések miatt a mai naptól kezdődően megszűnik a jegyvisszaváltás lehetősége a központi jegyirodában. A jegyek visszaváltása a járványhelyzet megszűnte után lesz lehetséges, addig az érintettek megértését kérik.

ANDREI MUREȘANU SZÍNHÁZ. A román színház Facebook-oldalán is felvételeket tesznek közzé a színház eddigi előadásairól. Így szeretnének segíteni nézőiknek, hogy színházi élményhez juthassanak, és megfeledkezzenek – akár rövid időre is – a kényszerű és nehezen elviselhető bezártságról. A következő előadásokat ajánlják a héten: ma 11 órától Mateiaș gâscarul (Ludas Matyi, rendező: Mirela Bucur), 19 órától True West (rendező: Vlad Massaci); csütörtökön 11 órától Commedia dell Art (vizsgaelőadás, vezető tanár: Fatma Mohamed), 19 órától 7 (rendező: Sebastian Marina).

Hitvilág

ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK SEPSISZENTGYÖRGYRŐL. A szükségállapot idején a Szent József-templomból szentmiséket közvetítenek hétköznap 18 és vasárnap 9 órától. • A Krisztus Király-plébániáról hétköznap és vasárnap 17 órától a Facebookon és a krisztuskiraly.ro honlapon élőben közvetítenek. Lelki cukorka: hétköznaponként 11.30-tól együtt imádkozzák a napközi imaórát, mely után XVI. Benedek pápa A Názáreti Jézus könyvének 2. kötetéből osztanak meg gondolatokat. Szentírás-olvasás hétköznaponként 14.45-től: együtt olvassák Isten igéjét Karcsi tisztivel.

BOLDOG ÖZSÉB RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA. Kézdivásárhelyen rendszeres élő közvetítést indítanak a szentmisékről. Az élő közvetítés a szentmisék sorrendjét és időpontját követi: hétfőtől péntekig 17 órakor mindennap; kedden, csütörtökön, szombaton 8 órakor is; vasár- és ünnepnapokon az élő közvetítés 10 órakor lesz; nagyböjt vasárnapjain 16.15-kor keresztúti ájtatosságot közvetítenek. Lelki bekapcsolódásra, akár lelki áldozásra is lehetősége van mindenkinek, aki az élő szentmise-közvetítést nézi, hallgatja.

EVANGÉLIKUS ÁHÍTAT. Hétfőtől szombatig 18 órától 5 perces evangélikus áhítatokat közvetítenek a Sláger Rádióban (105.9 FM) és az egyház evangelikus.ro címen található honlapján.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Gróf Mikó Imre utcai Help Net (Sugás Áruház, telefon: 0367 802 977, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Gábor Áron utcai Ambrózia I. (0267 360 608) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Ojtozban ma és csütörtökön 8.30–16.30-ig szünetel az áramszolgáltatás.

IVÓVÍZ. A Közüzemek Rt. március 26-án, csütörtökön 8–13 óráig javítási munkálatok miatt felfüggeszti az ivóvíz-szolgáltatást Sepsiszentgyörgyön a Málik József utcában; a Sport utcában az 1918. december 1. út és a Tavirózsa utca közötti szakaszon (a Sport utcában a 16-os tömbház B, C, D lép­csőházai, a 15-ös tömbház A, B lép­csőházai, a 20-as tömbház B, C lépcsőházai, a 21-es tömbház A, B, C lépcsőházai, a 22-es tömb­ház A, B lépcsőházai, a 23-as tömbház A, B, C, D lépcsőházai, a 17-es tömbház A, B, C, D lép­csőházai, a 6-os tömbház D lépcsőháza, a 18-as tömbház A és B lép­csőházai, az 1-es tömbház H, I, J, K lépcsőházai) és az 1918. december 1. úti 18-as tömbház földszinti kereskedelmi egységeiben. Az esetleges kellemetlenségekért megértést és türelmet kérnek.

LOMTALANÍTÁS ÉS ÜVEGGYŰJ­TÉS. A Tega Rt. mától kezdődően azonali hatállyal felfüggeszti a megyeszerte meghirdetett lomtalanítást és üveggyűjési akciót. Tájékoztatják a lakosságot, hogy csak a lomtalanítás és az üveggyűjtés szünetel, a szemetet és a szelektív hulladékot továbbra is a megszokott program szerint szállítják el.

A SZÉKELY NEMZETI TANÁCS sepsiszentgyörgyi irodája a vírusfertőzés okán bevezetett mozgáskorlátozás miatt mától meghatározatlan időre zárva tart. Telefonon továbbra is elérhetőek a +40 730 076 447-es számon. A polgári kezdeményezés számítógépen való aláírásához is ezen a telefonszámon tudnak segítséget nyújtani.

MUNKAÜGYI FORRÓVONAL. A kölcsönös tájékoztatás jegyében a megyei munkaerő-foglalkoztatási hivataltól telefonon és e-mailben igényelhetők információk a kényszerszabadságról, s ugyanezen az elérhetőségeken várják az érdekelt munkaadók bejelentéseit is. A szolgáltatás hétfőtől csütörtökig 8–16,30, pénteken 8–14 óráig vehető igénybe, e-mail: covasna@anofm.gov.ro, telefon: 0788 327 021, 0784 270 021. A megjelölt időpontokon kívül, 16.30-tól éjfélig a 0788 327 020-as telefonon lehet tájékoztatást kérni. (dvk)

A sepsiszentgyörgyi Multi-Trans Rt. értesíti utasait, hogy március 24-től a helyi közszállítás teljesen leáll. A jegy- és bérletértékesítő pontok zárva lesznek, a márciusra kiállított bérletek automatikusan meghosszabbodnak. Az intézkedések a szükségállapot teljes ideje alatt érvényben maradnak.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Sepsiszentgyörgyről is hívható az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat, amelynek szakembereihez hétköznap 19–23 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen érhető el.

KÖZLEMÉNY. A Volt Politikai Foglyok Kovászna Megyei Szervezete értesíti tagságát, hogy a péntek délutáni ügyfélfogadás bizonytalan ideig szünetel. Pénteken 10–12 óráig továbbra is tagságuk rendelkezésére állnak.