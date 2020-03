Kultúra a világhálón

A Műcsarnok, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház, a Várkert Bazár, a Budapesti Francia Intézet és több más kulturális intézmény jelentette be hétfőn, hogy ingyenesen elérhető online kulturális tartalmakkal jelentkezik.

A Műcsarnok saját aktuális kiállításainak virtuális sétáit készítette el és tette elérhetővé a honlapján. A látogatók így az intézmény kényszerű zárva tartása alatt számítógépük előtt ülve tekinthetik meg a Párizsban élő magyar képzőművész, Major Kamill Papírok-rácsok-akkád című kamaratárlatát, a Derkovits képzőművészeti ösztöndíjasok pályázati kiállítását, valamint Paolo Ventura sajátos hangulatú velencei fotográfiáit.

Számos online tartalmat tölt fel a szentendrei Ferenczy Múzeumi Centrum is. A muzeumicentrum.hu weboldalon az aktuális kiállításokból mutatnak be érdekes műveket, tesznek közzé letölthető feladatokat, interaktív tartalmakat, de a múzeum YouTube-csatornája is számos videóval várja az érdeklődőket.

Új, közös projektet indított a Kecskeméti Médiacentrum és a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház is: a teát­rum művészei és dolgozói mindennap felolvasnak egy gyermekeknek és egy felnőtteknek szóló mesét, novella- vagy regényrészletet. A sorozat hétfő este indult a Kecskeméti Televízióban és a közösségi oldalakon.

A Várkert Bazár Várkert Irodalom – Aposztróf című műsora a karantén idején is jelentkezik irodalmi beszélgetésekkel a facebook.com/varkertirodalom oldalon. A műsor első, keddi élő bejelentkezése Örkény István munkásságát járta körül Udvaros Dorottya színművésszel és Juhász Anna irodalmárral.

A járvány idején zárva tart a Francia Intézet Médiatára is, ám az érdeklődők most három hétig ingyenesen próbálhatják ki az online könyvtárat, és regisztráció után ingyenesen tölthetnek le francia nyelvű e-könyveket, napilapokat, folyóiratokat, filmeket, zenéket és hangoskönyveket.

A koronavírus-helyzet miatt későbbi időpontra halasztották a Vad erdők, vad bércek című film mozibemutatóját, a film alkotói, Mosonyi Szabolcs és Bagladi Erika azonban a YouTube-on ingyenesen hozzáférhetővé tették három korábbi természetfilmjüket, a Vad Szigetközt, a Vad Kunságot és a Tiltott zónát.

A Budapest Varieté a 2019-es és 2020-as előadásait közvetíti Facebook-oldalán csütörtöktől vasárnapig két-két részletben.

Közvetlenül is reflektál a koronavírus-járványra az otthon kinyomtatható és játszható, Maradj otthon! elnevezésű kártyajáték. A koronavírusról szóló hasznos információkat megosztó, Makray János festőművész által illusztrált kártyalapok a Facebookról tölthetőek le.