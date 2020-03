Előző írásunk

A magyarországi Mátra-hegység peremén ugyanolyan eredetű vulkanikus szénsavgáz tör a felszínre, mint mifelénk Sepsibükszád mögött, a Csomád alatt. Ahol felszínre tört a légnemű gyógyír, ott gyógyulására fordította azt az ember régi idők óta, akárcsak a szén-dioxidban gazdag savanyúvizeket. Parádon is, nálunk is sokféle szénsavas vizet palackoztak régen is és ma is. Mivel a tapasztalatok cseréje ezen a területen is a fejlődés kulcsa, ez alkalommal Kovászna megyei szakemberek utaztak Parádfürdőre, s osztották meg ismereteiket, tapasztalataikat a Palócföldön gyógyító orvosokkal, fizioterápiás szakemberekkel.