Leállt a termelés

„Figyelembe véve a COVID-19/SARS-Cov-2 koronavírus egyre nagyobb terjedését, az egyetlen német ügyfelünk úgy döntött, hogy meghatározatlan ideig minden alegységénél megállítja a termelési folyamatot, a már raktáron lévő késztermékek átvételét, valamint a nyersanyagellátást is megszakítja” – áll a Keresztes Zoltán cégtulajdonos által aláírt közleményben. A tegnap közzétett dokumentum leszögezi: az LRO Kft. ebben a helyzetben kénytelen volt a kizárólag bérmunkára felépített termelési folyamatot március 23-ai hatállyal megállítani sepsiszentgyörgyi székhelyén, egyúttal 20 munkanapra érvényes elbocsátási értesítést (úgynevezett preavizt) kiállítani a közel 200 alkalmazott számára.

A cégvezető ugyanakkor hangsúlyozza, hogy két éve már a munkaerőhiány és az ügyfelek elvesztése miatt hivatalosan is bírósági végzés mondja ki a vállalat fizetésképtelenségét, a csőd elkerülése érdekében a tulajdonosok, a cég vezetője és a csődbiztos más külföldi társaságokat, megrendelők egész sorát kereste fel ajánlatukkal, mindeddig sikertelenül. A jelenlegi helyzetben egyértelművé vált, hogy az amúgy is kevés megrendelés miatt a termelési kapaci­tások kihasználatlanok.

A rendkívüli helyzet áthidalása érdekében a vállalat írásban fordult mind a kormányhoz, mind a szükségállapot kezelésére felállított operatív törzshöz, felajánlva annak lehetőségét, hogy a kapacitásokat orvosi védőfelszerelések előállítására használják, természetesen a szükséges gyors beruházások eszközlése után, a megfelelő technológiák bevezetésével, ám azt is jelezték, hogy a beruházásokat saját forrásból nem tudják megvalósítani – áll a közleményben, amelyben azt is leszögezik, hogy az ajánlatra semmilyen válasz nem érkezett. Mint ahogy egy sor javasolt általános jellegű intézkedést – bérrendezés a közszférában (az országos átlagbérhez igazítás), speciális nyugdíjak megszüntetése stb. – figyelmen kívül hagytak. Holott a megtakarításokból származó forrásokat kórházak támogatására, a védőanyagok és -felszerelések előállítására, valamint a munka nélkül maradt alkalmazottak és munkavállalók támogatására lehetne fordítani.

Keresztes Zoltán azt is pontosította, hogy a média által terjesztett információk, miszerint a technikai munkanélküliségre küldött alkalmazottak bérének 75 százalékát állami forrásból fedeznék, bár hivatalosan bejelentették, egyelőre alkalmazhatatlan. Hiszen például az úgynevezett sürgősségi igazolás megszerzésére még nincs alkalmazási szabályzat, továbbá a már közölt követelmények, a jövedelemcsökkenés bizonyítása, a bérek visszaigénylése hónapokig eltarthat, az alkalmazottaknak azonban azonnali támogatásra van szükségük. Ezt a cég jelen helyzetben nem tudja felvállalni. Ha van erre pénzforrás – ahogy ezt egyes sajtóorgánumok terjesztik –, közölni kellene hivatalosan is a munka nélkül maradt alkalmazottakkal, hogyan és mikor fogják a béreket folyósítani abban az esetben, ha a munkaadónak már nincs erre lehetősége – áll a közleményben, amely azt is leszögezi, hogy a munkavállalók félrevezetése a legsúlyosabb felelőtlenség, ami jelen pillanatban történhet. A cégvezető szerint az LRO húszéves működése alatt soha egy napot nem késett adó- és járulékkötelezettségei befizetésével, ezért is ebben az ismeretlen vírus által generált vészhelyzetben úgy lenne helyes, ha mind az alkalmazottak, mind a cég állami segítségben részesülhetne.

Keresztes Zoltán ugyanakkor leszögezi, hogy „az elmúlt években egy nagy családdá alakult” munkavállalók érdekében minden erőfeszítést megtesznek, hogy a felmondási időszak alatt legalább az alapfizetést biztosítani tudják számukra. Ugyanakkor a felmondási időszakban arra törekednek, hogy a tevékenység folytatása, az alkalmazottak megtartása mégis lehetővé váljon.