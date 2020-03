Hiánybecslés

A gazdasági miniszter szerint ez a legoptimistább változat, hiszen becslések szerint a hiány akkor lesz 5 százalék, ha a koronavírus-járvány csak két hónapot tart, de ha három-négy vagy esetleg öt hónapig érvényben lesznek a rendkívüli intézkedések, akkor nem lehet előre jelezni a deficit mértékét. A kormány már a járvány kitörése előtt is 3,6 százalékos GDP-arányos államháztartási hiánnyal számolt az idei évre, mi­után tavaly a deficit az elmúlt években végrehajtott bér- és nyugdíjemelések miatt elérte a 4,6 százalékot. Időközben a kereskedelmi bankok is közölték a hazai gazdaság idei kilátásaira vonatkozó első becsléseiket. A ZF gazdasági lap szerint négy kereskedelmi bank elemzői azt vetítik előre, hogy a GDP 3,9 százalékos visszaesés és 1,8 százalékos növekedés között fog alakulni az idén. A járvány előtt a kormány 4,1 százalékos gazdasági növekedést valószínűsített. A legtöbb elemző azzal a forgatókönyvvel számol, hogy az első és a második negyedévben a gazdaság jelentős mértékben visszaesik, a második fél évben pedig várhatóan egy felfelé ívelő szakasz kezdődik majd el. A hatóságok bejelentései szerint eddig 200 ezer munkaszerződést függesztettek fel a vállalkozók a járvány és a karantén okozta gazdasági leállás miatt, és arra számítanak, hogy ez a szám kétszeresére fog nőni. Jelentek meg azonban olyan elemzések is, amelyek szerint a vállalatok várhatóan 1 millió dolgozót bocsátanak el vagy küldenek kényszerszabadságra márciusban és áprilisban.