Összefogásra van szükség

Mivel szükségállapot idején eljárni kizárólagos hatásköre a prefektusnak, a Megyei Katasztrófavédelmi Bizottság elnökének van, hozzá fordultak kérésükkel. Fontosnak tartják, hogy ezeket a mintavételeket kezeljék prioritásként, akárcsak a kórház alkalmazottjainak tesztelését, ugyanis nem engedhetik meg, hogy a megyei sürgősségi kórház fertőző gócponttá váljon már a járvány kezdetén, mondta az elnök, hozzátéve, idáig csak a szakszemélyzetet sikerült letesztelni, de ott vannak az egészségügyi ellátás különböző fázisában levő páciensek is.

A legkegyetlenebb döfés az, ami belülről jön – fogalmazott Tamás Sándor, hozzátéve, a kialakult helyzet kórházon belülről jött. Éppen ezért kérte a megyei kórház dolgozói közül azokat, akiknek a koronavírus tesztje pozitív, vállalják nevüket a nyilvánosság előtt. Két orvos, András Pál és Kese Réka jelezte, hogy tesztje pozitív, Toma Áron azt, hogy az övé negatív. Most az a cél, hogy eloszlassák az emberek félelmeit, és helyreállítsák a megyei kórház iránti bizalmat, mert eddig is, ezután is rászorulunk az egészségügyi ellátásra és a becsületesen dolgozó szakszemélyzetre – hangsúlyozta az elnök.

Kovászna Megye Tanácsa 2 millió lejt különített el, hogy újabb lélegeztetőgépeket és a koronavírus helyben tesztelését lehetővé tevő berendezést vásárolhasson a kórház. „Azon vagyunk, hogy a kórház működése, ellátottsága megfelelő legyen, hogy az egészségügyi személyzet arra összpontosíthasson, ami a feladata: a gyógyításra” – hangoztatta Tamás Sándor, kérve a lakosságot, hogy segítsen ebben a nehéz helyzetben, hisz az elszabadult indulatok nem tesznek jót senkinek. Higgadtságra van szükség, és arra is, hogy értékeljük annak a közel ezer embernek a munkáját, akik a sepsiszentgyörgyi kórházban nap mint nap, veszélyeztetve saját és családjaik életét, a napi tevékenységük mellett élesben küzdenek a járvány terjedése ellen.

Ebben a rendkívüli helyzetben, kijárási tilalmat rendeltek el, összefogásra van szükségünk, hisz az összefogás és a fegyelmezettség a legfontosabb erőtartalékunk – mondotta a tanácselnök.

Az időseknek azt javasolják, hogy legyenek rendkívül óvatosak, hiszen ők különösen is ki vannak téve a járvány veszélyének. Kérik az ifjúsági és civil szervezeteket, hogy az otthon maradó idősek ellátását szervezzék meg, gondoskodjanak róluk.