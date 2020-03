Önhibáján kívül fertőződött a sepsiszentgyörgyi megyei kórház több alkalmazottja koronavírussal azt követően, hogy az intézmény egyik nőgyógyásza ausztriai útjáról visszatérve munkába állt, és utólag kiderült, hozta magával a fertőzést – állítják a hatóságok. Tegnapig rajta kívül négy, vele kapcsolatba került alkalmazott tesztje bizonyult pozitívnak, orvoskollégái közül is volt, aki megfertőződött.

Dr. Antal Álmos, a megyei kórház korábbi orvos igazgatója, nőgyógyász főorvosa az utóbbi időben nem járt külföldön, nem került közvetlen érintkezésbe a pozitív vírustesztet mutató orvoskollégájával, sem pácienseivel, az elmúlt időszakban steril maszkot viselt a vizsgálatok alatt, közismerten egészséges életmódot folytat, ezért is csodálkozott el, amikor a munkahelyén kialakult helyzet okán végzett vírusvizsgálat eredménye számára pozitív lett. Jelenleg kórházi ellátásban részesül, jól érzi magát, elsősorban megelőzés indokolja, hogy elkülönítsék családtagjaitól és kollégáitól. Lapunk megkeresésére Antal doktor azt mondta, a megyei és helyi önkormányzatnak mihamarabb tisztáznia kellene a közvélemény előtt, hogy mi történt a megyei kórházban, szerinte csak így nyerhető vissza a lakosság kórház iránti bizalma. December óta nem járt külföldön, szabadságát itthon töltötte, elfogadhatatlannak tartja, hogy önhibáján kívül kerül ilyen helyzetbe – mondotta. De nemcsak a maga helyzete aggasztja, hanem a pácienseké is, akik ez idő alatt is kereshetik tanácsaiért.

A múlt szombat estétől lezárt szülészet-nőgyógyászat és újszülött osztály, valamint a szűlőszoba működésének felfüggesztése óta különös helyzet állt elő a kézdivásárhelyi kórházban is, a korábbinál nagyobb forgalom az eddiginél nagyobb odafigyelést és némi átszervezést igényel a kórház mindennapjaiban.