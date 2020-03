Csakhogy vannak vitatott és különös esetek is. Március 21-i hír szerint a szegedi egyetem rektora, miután Ausztriában sízett, otthon folytatta munkáját, fül-orr-gégészként műteni kezdett. Később koronavírusos megbetegedést mutattak ki nála. Miután az esetről cikkezni kezdtek, nyilvánosan elismerte fertőzöttségét, megjegyezve, hogy március 8. után, amikor Dél-Tirolból hazatért, nem észlelt tüneteket magán, s szerinte az sem bizonyítható, hogy a koronavírus külföldön került a szervezetébe. A Magyar Orvosi Kamara Csongrád megyei területi szervezetének etikai bizottsága viszont hivatalból és azonnali hatállyal eljárást indított, de a történtek miatt otthoni karanténba kényszerült legalább kilenc aneszteziológus, több fül-orr-gégész, szakápoló és műtős. Ugyanazon a síkiránduláson egy idegsebész kolléga is részt vett, ám amint hazatért, házi elkülönítésbe vonult, bizonyítva, hogy ez a felelős magatartás ott is lehetséges.

Ehhez némiképp hasonló, sokat vitatott és különös, ami a sepsiszentgyörgyi orvosokkal történt. Március elején síztek Ausztriában, két nőgyógyász és egy fogorvos. Hazatértek, majd munkába álltak. A megyei kórházban, betegek között, a szülészeten, a nőgyógyászaton, a magánrendelőben. Az egyik nőgyógyászról, aki március 8–18. között dolgozott a kórházban, vasárnap estére kiderült, koronavírusos. A másik nőgyógyász, aki vasárnap este még cáfolt, tegnap délelőtt már közösségi oldalán közölte nyilvánosan, hogy ő is fertőzött – állítása szerint, nagy valószínűséggel a múlt héten fertőződhetett meg a nőgyógyászaton –, fogorvos párja azonban nem fertőzött. E tegnapi közlés hétfő esti előzménye az, hogy a megyei kórház további négy munkatársánál igazolták a koronavírus jelenlétét.

Mindeközben Sepsiszentgyörgyön vasárnap és hétfőn olyan internetes riadalom söpört végig, amelyre eddig nem volt példa. Érthető, hiszen az elmúlt időszakban számos páciens fordult az említettekhez, a szentgyörgyiek két napig találgattak, futótűzként terjedt a gyanakvás, a félelem és a bizonytalanság. A közösségi oldalakat elárasztotta az érintetteket felelőtlenségük miatt ostorozó, gyakorta megvető vélekedések özöne.

Vitatható az az érvelés, miszerint amikor a három orvos hazatért, Ausztria még nem számított sárga zónának. Március elején már egyértelmű volt, hogy Ausztriában egyre nagyobb a baj, a fertőzött síparadicsomok többségét sajnos csak későre, nagy nyomást követően zárták be. Ha tehát a hazatérők minden fölösleges bonyodalmat ki akartak volna zárni, akkor otthoni karanténba vonulnak. Ezt tette egyébként a megyei kórház orvos igazgatója is, miután egy külföldi útjáról hazatért, bizonyítva, hogy ez a magatartás itt is lehetséges.

Valójában most már pontosan nem tudható, ki, mikor és kit fertőzött meg. Valahonnan koronavírus került a sepsiszentgyörgyi kórházba, s noha zajlik a járványtani vizsgálat, bizonyítani már nem, csak találgatni lehet, hogy a vírus honnan származik. Valaki vélhetően nem tartotta be a szigorú biztonsági és óvintézkedéseket, így most a máshonnan is jól ismert lemez forog a sepsiszentgyörgyi kórházban is.

Tény viszont, hogy az ügyészség vasárnap bűnvádi eljárást indított az elsőként fertőzöttnek nyilvánított orvos ellen ragályos betegség leküzdésének akadályozása miatt. A hatóság közleményében leszögezi, hogy a megyei kórház szóban forgó nőgyógyásza márciusban Ausztriában járt, mely térség kockázati zónának számít, és ilyen körülmények között az országba való visszatéréskor kötelező az otthoni elszigetelődés. Pont.

Eközben a sepsiszentgyörgyiek legalább két napig találgattak, fertőzött-e az, akinél vizsgálaton voltak, elkaphatják-e vagy sem az orvostól a vírust. És ez az állapot sajnálatos módon nem ér véget, embert próbáló bizonytalanságot éltek, élnek át, s attól, hogy egyre többen tudják, kezelőjük vírushordozó, riadalmuk nyilvánvalóan nem múlik el, sőt, fokozódik. Ismeretlen, újszerű helyzet, valójában a járvány egyre jobban mutatja igazi arcát.

Mivel a hatóságok neveket nem közölnek, ezt csak maguk az érintettek tehetik meg. Maga Antal Árpád polgármester többször is nyomatékosan kérte közösségi oldalán, hogy e rendkívüli helyzetben az érintett orvosok vállalják nevüket a nyilvánosság előtt. Ez főként azért fontos, hogy szükség esetén a páciensek kapcsolatot teremthessenek velük, illetve, ők is tegyék meg a biztonsági lépéseket. Igaz, a fertőzöttség ténye már önmagában is lesújtó hír lehet a várandós kismamáknak, egyáltalán bárkinek, aki vírushordozó orvosnál járt.

A sepsiszentgyörgyieknek nem hiányzott ez a mostani koronázás. Mindenféle magyarázkodás ellenére továbbra is aggasztó, számos kérdést felvető ez a kínos, elfogadhatatlan helyzet. Talán elkerülhető is lett volna felelősségteljesebb magatartással. Sőt, mi több, elgondolkodtató, és tisztázásra vár, miként lehetséges az, hogy orvosok, segítő emberek veszélyeztessék a hozzájuk fordulókat, akik gyógyulást, kezelést keresnének náluk?