Van pénz bérekre, nyugdíjakra

A tárcavezető beszélt arról is, hogy a megyei nyugdíjpénztáraknál is bevezettek néhány óvintézkedést az alkalmazottak és az ügyfelek védelme érdekében, a tevékenység azonban nem állt le, a nyugdíjak újraszámolása is folytatódik. A nyugdíjak szeptembertől esedékes emelésével kapcsolatban a miniszter azt mondta, nincs információja arra vonatkozóan, hogy ezt nem lehetséges kivitelezni.