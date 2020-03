A családorvosok távolmaradásra intenek

A hűléses megbetegedések kezelésére nem írnak fel antibiotikumot, az ilyenkor használatos gyógyszerek többsége pedig csak teljes árban vásárolható meg, ezért a családorvos a telefonáló tünetei alapján javasolhat konkrét készítményeket, hogy az illető melyeket vásárolja meg, és ezekkel kezelje magát otthon – közölte dr. Lucia Șereș. Ha úgy ítéli meg, hogy feltétlenül szükség van a vizsgálatra, akkor behívja a pácienst, de csak egyenként mehetnek be a rendelőbe, és a legjobb, ha a váróteremben is egyenként várakoznak – mondotta. A doktornő arra kéri a pácienseket, ha személyesen keresik fel a rendelőket, lehetőleg legyenek felkészülve maszkkal, védőkesztyűvel, ők is ezt teszik. Kitért arra, az egyszerű maszkok nem teljesen biztonságosak, ezért a családorvosok megyei egyesülete nevében kérte a megyei kormányhivatalt, járjon el jobb minőségű védőeszközök beszerzése érdekében, amúgy is fogytán van a készletük.

A szakember hangúlyozta, ha az orvosok megfertőződnek, bezárhatnak az érintett rendelők, és ez különösen nagy terhet róhat az amúgy is hiányos alapellátásra, amelyre most rátevődik, hogy a járóbeteg-rendelők nem működnek, gyakran olyan eseteket is a családorvosoknak kell megoldaniuk, amivel eddig nem találkoztak. Erre is felkészültek, adott esetben a szakorvos véleményét is kikérik, de laboratóriumi vizsgálatok és röntgenfelvétel nélkül nem lehet csupán egy sztetószkóppal megoldani minden esetet – mondotta. Ráadásul a háromszéki családorvosi társadalom ugyanúgy, mint az ország többi megyéjében, elöregedőben van, ha egyszerre többen megbetegszenek, bezárnak az érintett rendelők, és még inkább hiányos lesz az alapellátás – közölte.

Februárhoz viszonyítva, amikor naponta negyven-ötven páciens fordult meg egy-egy családorvosi rendelőben, jelenleg csökkent a forgalom, a páciensek többsége megérti a helyzetet és alkalmazkodik – mondta dr. Lucia Șereș. A gyermekek esetében a doktornő ellenben arra inti a szülőket, csak halaszthatatlan esetben vigyék gyermeküket a rendelőbe. Ha egy kisebb hűlés okozta alacsony láz, enyhe köhögés jelentkezik, de a gyermek eszik, jókedvű, akkor telefonon egyeztessenek a családorvossal, ne tegyék ki se magukat, se gyermeküket, de az egészségügyi személyzetet és ezáltal a közösséget se egy esetleges fertőzésnek. A családorvosok ismerik pácienseiket, többnyire telefonos beszélgetés során is fel tudják mérni, mekkora a baj, mérlegelik, hogy szükséges-e a személyes konzultáció és ennek alapján döntik el, mi a helyes az ilyen esetekben – mondotta.

Lapunk kérdésére, hogy miként látják el pácienseiket azok a családorvosok, akik jelenleg házi elszigetelésben vannak, a megyei szaktestület elnöke elmondta, amit otthonról el tud végezni, azt az illető megteszi, ami pedig kimondottan a rendelői jelenléthez kötött, azt a helyettesítő orvos végzi el. Beszélgetésünk során Șereș doktornő többször visszatért arra, hogy a háromszéki családorvosok között sok a hatvan év fölötti, vigyázni kell rájuk, mert ha megbetegszenek, nagyon sok beteg ellátása kerül veszélybe, ezért mindannyiunk kötelessége védeni őket a fertőzéstől.

Késnek a kötelező védőoltások

Ebben a hónapban még nem kapták meg a családorvosi rendelők a gyermekek különböző kötelező védőoltásaira a vakcinákat, de amint az oltóanyag a rendelők hűtőszekrényeiben lesz, értesítik a szülőket – közölte lapunk érdeklődésére dr. Lucia Șereș. A háromszéki családorvosok egyesületének elnöke elmondta, az egészségügyi minisztérium felhívta a családorvosok figyelmét, elővigyázatosan oltsák be a gyermekeket, egyenként hívják be őket, fertőtlenítsenek. De mindezt csak akkor tudják alkalmazni, amikor már rendelkezésükre áll az oltóanyag – mondotta. Șereș doktornő bízik abban, a vakcinák nem késnek, senki nem marad le a kötelező oltásról, ezért arra kéri az érintett szülőket, legyenek türelemmel, amint az oltóanyagok megérkeznek, program szerint folytatják azok beadását.