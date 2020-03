Segítségnyújtás Kézdivásárhelyen

A West Taxi taxiszolgáltató cég vállalja, hogy segít az időseknek és a házi elkülönítésben lévő embereknek, hogy ne szenvedjenek hiányt semmilyen fontos árucikkben. A West Taxi beszerzi az élelmiszert, gyógyszert vagy egyéb fontos terméket, amelyre szüksége lehet, majd díj ellenében hazaszállítja azokat. Elérhetőségük: 0741 203 080.

A sepsiszentgyörgyi Salvatore Egyesület is felajánlotta segítségét a 65 év feletti idős személyeknek, akik betegség vagy a koronavírus-járvány miatti elővigyázatosságból nem hagyhatják el otthonukat. Önkénteseik elmennek a gyógyszertárba, az élelmiszerüzletbe vagy akár a családorvossal is felveszik a kapcsolatot. Akiknek szükségük van segítségre Kézdivásárhelyen és környékén, Farkas Barnát (0741 794 204), Straua Medárdot (0757 710 804) és Ötvös Imolát (0745 918 215) hívhatják.

Jankó Szabolcs magánvállalkozó szintén az időseknek ajánlotta fel, hogy megoldja díjmentesen bevásárlási és/vagy számlakifizetési gondjaikat. Hívják bizalommal a 0745 032 093-as mobilszámon. Haraly Zsombor Imecsfalván élő vállalkozó Bokor Tibor polgármesternek ajánlotta fel a segítségét. „Tisztelt Polgármester Úr! Ha Kézdivásárhelyen elharapózna a koronavírus, és a városi kórház már képtelen lenne a betegek fogadására, felajánlom a Gyárak utca 2. szám alatti épületünket (a volt Mi­mellát) a kórház mellett, ahol két szinten 700 négyzetméter hasznos felület van. Fűtése gázzal vagy fával történik, és illemhelyek is vannak. Természetesen díjmentesen!” – írta a városvezetőnek március 16-án.

A Kézdivásárhelyi Nők Egyesülete a kórház megbízásából az általuk adott mintából és anyagból több tucat védőmaszkot készített és készít a továbbiakban is.

A jó hírek után egy rossz hírünk is van. Kihasználva a kedvező helyzetet, megjelentek a szélhámosok, a csalók, akik lázat akarnak mérni vagy fertőtleníteni óhajtják a lakást. A jó tanács az, hogy senki ne dőljön be a csalóknak és ne engedjük be a lakásba azt, aki ilyesmivel házal.