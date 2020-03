Távoktatás a Nagy Mózes Elméleti Líceumban

Bejan András elmondta: elég hosszú ideje igyekeztek a tanulókat leszoktatni a túlzott számítógép-használatról és internetezésről, most pedig megfordult a kocka, azt kérik, azt követelik ugyanazoktól a diákoktól, hogy minél többet legyenek internetközelben, minél több információt próbáljanak összegyűjteni. A kantai középiskola tanárai rekordidő alatt felkészültek az új kihívásra, az intézmény honlapján Budai István informatikatanár oktatóprogramot készített, távoktatásban órákat tartanak, ami mindenképpen jó, mert így nem áll le teljesen a rendszer. Nehéz ezt megvalósítani, hiszen nincs egy meghatározott órarend. A diákok elkapcsolnak vagy nem jelennek meg a megbeszélt időpontban, akadozhat az internetszolgáltatás is stb. – érvelt az igazgató, aki azt is elmondta, hogy a távoktatás délelőtt, délután, sőt, olykor este is zajlik, hatékonyságát azonban nem tudják felmérni, mivel előzmény nélküli helyzettel állnak szemben. A most leadott tananyagot minden valószínűség szerint újra kell majd venni, hiszen az online tanítási időszakot nem is lehet számon kérni.

„Ez a vírusos dolog rávilágított arra, hogy a tanárt nem lehet helyettesíteni, kell az oktatási rendszer, szükség van a tanári szigorra, a tanár személyiségére. Sokszor bírálták az iskolát, egyik vagy másik pedagógust, ám most mindenki érzékelheti, mit jelent hiányuk” – vélekedett az igazgató, aki a nyolcadik osztályosok képességvizsgáival kapcsolatosan is kifejtette az álláspontját. A vizsgákra való felkészülést az alaptantárgyakból a szaktanárok próbálják megoldani, ismételtetik a tananyagot, de mindenképpen szükség lesz egy országos stratégiára a szaktárca részéről, ami az érettségire is érvényes. Nem megoldás, hogy a tanév végét kitolják július-augusztusra, hisz akkor már a diákoknak a vakáción jár az eszük – magyarázta Bejan András, aki nem ért egyet a tanév befagyasztásával. Országos stratégia kell, hogy a tanulók ne legyenek kitéve még egy stresszfaktornak.

A járvány miatt az iskolaalapítás 340. évfordulóját sem tudják méltóképpen megünnepelni, mivel minden jel szerint május 22-ig annak nem lesz vége. Akkorra egész napos rendezvényt terveztek, majd következett volna az Iskola másként-hét, ami szintén a Nagy Mózes-napokról szólt volna. Ha netalán mégis, valamilyen csoda folytán visszatérhetnek az iskolába, akkor sem folytathatják a tanévet Nagy Mózes-napokkal és az Iskola másként-héttel. Minden nap számítani fog, nem függeszthetik fel semmiféle esemény miatt az oktatást. Ebben az esetben elképzeléseik szerint egynaposra szűkítik a megemlékező rendezvényt. Az igazgató abban reménykedik, hogy legalább a május 29-i ballagást meg tudják majd tartani, mert ez az esemény nem maradhat ki a tizenkettedikes diákok életéből.