A fehérjék szerepe

Előző írásunk

Nemrég láttam a Wass Alberttel készült egyik interjút. Benne van az is, hogy miért ez az írásmód családneve esetében. Egyik grófi elődje megelégelte, hogy sokadszorra is németesen, f-et ejtve mutatták be, a bécsi bálok alkalmával például, de másutt is.