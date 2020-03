A hajléktalanszálló mindennapjait átírta a koronavírus-járvány, a rászorulókról gondoskodó hat alkalmazott és közel húsz önkéntes egymást váltva, folyamatos felügyeletet biztosít. Székely Róbert intézményvezető lapunk megkeresésére arról számolt be, gyakorlatilag állandóan nyitva vannak, a korábbi egy terem mellett további hármat tettek elérhetővé, így lehetőséget biztosítanak arra, hogy a bent lévők hasznosan töltsék el szabadidejüket, de ne is legyenek összezsúfolva. Lehet olvasni, a világhálón böngészni, társasjátékozni, de tevékenységeket is szerveznek az önkéntesek. Pillanatnyilag 25 látogatójuk van, akik most már állandóan a szállón tartózkodnak, néhányan még kijárnak dolgozni. A legtöbben idősek és betegek, tehát a járvány által kiemelten veszélyeztetett csoportba tartoznak – mutatott rá Székely Róbert. Ameddig lehet, bent tartják őket, elmondták nekik, hogy vészhelyzet van – fűzte hozzá. Úgy érzi, egyelőre nincs gond vagy pánikhangulat, ám egyfajta feszültséget azért érezni, hiszen vendégeik most többet tartózkodnak a szállón, és néhányan nehezen tűrik egymás társaságát. Gondoskodnak megfelelő ellátásukról is, míg korábban csupán reggelit, most ebédet is biztosítanak számukra, a hozzávalókat a Máltai Szeretetszolgálat saját forrásaiból fedezi, „ameddig lehet”. Ennek kapcsán Székely Róbert megjegyezte, szívesen fogadják a támogatásokat, felajánlásokat, s ha akad olyan sepsiszentgyörgyi vendéglátó, mely naponta egy tál meleg ételt – levest vagy második fogást – tudna biztosítani a Csíki negyedi szociális intézmény lakóinak, nagy segítség lenne számukra.