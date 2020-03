Így is nagy a baj

Jelen esetben a legsúlyosabbak mind közül az egészségügyi rendszerben uralkodó állapotok, melyek most kendőzetlenül kerülnek mindannyiunk elé, az emberek hanyagságával, felelőtlenségével keveredve. Másfél nap alatt több kórházról derült ki, hogy irdatlanul nagy a baj, a személyzet sok tagja megfertőződött, ráadásul esetenként olyan páciensektől, akikről nem is sejtették, hogy a vírus hordozói lennének. Az elrettentő példa egyelőre a suceavai megyei kórház, ahol több mint száz dolgozóról derült ki ez, de csak tegnap már újabb és újabb intézetekről érkezett hír, hogy a szakembereik egy része nagy eséllyel megfertőződött.

A jelenség mondjuk nem egyedi, mind Olaszországban, mind Franciaországban a járvány elején orvosok és ápolók is megbetegedtek, Románia esetében viszont sajnos a kérdés nem ennyire egyszerű. Amint a suceavai történés mutatja, több tényező is közrejátszott abban, hogy két napra kénytelenek voltak bezárni a teljes kórházat, a fertőzés elterjedésének a mértékéről pedig még fogalma sincs senkinek. Az első, hogy mint sok más egészségügyi intézmény, ez is felkészületlenül állt a járvánnyal szemben, ráadásul a döntéshozóik is alapos inkompetenciáról tettek tanúságot még a válság bekövetkezte után is. Lásd az alkalmazottak összecsődítését tesztelésre, válogatás és elővigyázatosság nélkül. Mindez úgy, hogy közben több ezres tömegekben érkeztek, érkeznek haza a vörös és sárga veszélyességű országokból az eddig vendégmunkásként kint élők, azaz a potenciális fertőzöttek. A második tényező sajnos nem csak esetükben érvényes. A tény, hogy a fertőzött, közben elhunyt páciensekről nem lehetett tudni, hogy a betegséget hordozzák – mivel elviekben nem volt, ahogy elkapják – ismét csak megerősíti azt az egyáltalán nem alaptalan feltételezést, hogy az elmúlt hetekben bizony sokan kijátszották a hatósági ellenőrzéseket, a járványmegelőzési felszólításoknak nem tettek eleget és esetleg továbbterjesztették a kórt.

Ilyen előzmények után csak reménykedni lehet, hogy a válságkezelő központi hatóság által sorozatban bevezetett biztonsági intézkedések, köztük a tegnap déltől érvényes kijárási tilalom, mégis hatékonyak lesznek. Sajnos most még azt látni, hogy a lassan futószalagon érkező bírságok, hatósági karanténba zárás, fokozott ellenőrzés ellenére sokan úgy viszonyulnak, mintha nem fogták volna fel, hogy mekkora a baj, és a legnehezebb része csak ezután jön. Amint azt sem, hogy elkerülni nem, csak lassítani tudjuk a folyamatot, ezt pedig csak az így is fáziskésésben lévő, gyakran kapkodó, tétovázó és közben titkolózó hatóságok – tisztelet a kivételnek – egyedül nem tudják véghezvinni. Ideje mindenkinek felébredni: lejárt a csalás, a hazugság, a cselek kora, az életünkért cselekszünk.