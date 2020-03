Dragoș Tatu, a megyei egészségbiztosítási pénztár elnöke elmondta, a múlt hétig személyesen is az ügyfelek rendelkezésére álltak, a különböző részlegeken fogadták az érdeklődőket, de a veszélyhelyzetre való tekintettel arra kérik a hozzájuk fordulókat, ügyeiket intézzék telefonon, illetve online. Ezenfelül egy postaládát is üzemeltetnek az intézmény bejáratánál, ahol bárki elhelyezheti beadványát, kérését. A vállalkozók is itt továbbíthatják például a betegszabadságra vonatkozó igazolásokat. Az internetes felületeken elküldött, illetve a postaládában elhelyezett kéréseket, dokumentumokat éppen úgy kezelik, mint korábban a személyesen benyújtott dokumentumokat, csupán a közvetlen kapcsolatot kívánják elkerülni a lakossággal, hogy az intézmény alkalmazottjai tovább végezhessék munkájukat és kiszolgálják az ügyfeleket – mondotta Dragoș Tatu.

Kérdésünkre, hogy mire lehet számítani a tervezett rendelkezés után, ami arra vonatkozik, hogy nem kötelező az egészésgügyi kártya beolvasása egy adott vizsgálat, receptfelírás kapcsán, s hogy egyes betegségek esetében olyan gyógyszereket is felírhatnak ezentúl a családorvosok, ami eddig csak a szakorvosok hatásköre volt, a megyei egészségbiztosítási pénztár elnöke azt válaszolta, rengeteg forgatókönyv létezik, de meg kell várni a hivatalos szabályzót, ők pedig azon lesznek, hogy ezt olyan módon alkalmazzák, ami leginkább segíti a lakosság teljes körű egészségügyi ellátását. (A Kovászna Megyei Egészségbizosítási Pénztár minden osztályának telefonos elérhetősége megtalálható a cascov.ro internetes honlapon. Az intézmény a cascov@cascov.ro internetes levelezőcímen, illetve a 0267 352 970-es központi telefonszámon is elérhető.)