Rendtartó zágoniak, ismeretlenből érkezett vendégmunkások

Az is sokat nyom a latban, hogy a külföldön dolgozó helybéliek közül is sokan hazatértek, járkálnak a faluban, potenciális fertőzésveszélyt jelentenek. De az is hozzájárul a rendhez, hogy a polgármesteri hivatal utasította a kereskedelmi egységeket: mind 7–18 óra között tartsanak nyitva, az üzlethelyiségekben egyszerre – a személyzetet is beleértve – nem tartózkodhat több mint nyolc személy. Hétfőn nem tartották meg a heti piacot, nem volt nyüzsgés a főtéren. A gyógyszertár előtt viszont sor kígyózott, egyszerre két személy mehetett be. A várakozók megtartották egymás között a biztonságos távolságot. Nem volt rendjén azonban, hogy több fiatal anyuka kisgyermekkel az ölében állt a sorban. Az egyik központi üzletben is szerre engedték be a vásárlókat, de ez nem okozott fennakadást, mindenki nyugodtan várt sorára. Nem látszott nyoma annak, hogy nagy készleteket halmoznának fel a vásárlók, így az üzletek ellátásával sem volt gond.

A községháza ajtaja zárva, biztonsági őr felügyeli a hivatalt. Az alkalmazottak azonban dolgoznak, végzik a tennivalókat – mondta Kis József polgármester. Az ügyintézés a biztonsági őrön keresztül történik. Ő veszi át a polgároktól az igényléseket, beadja a hivatalba, majd onnan a kiállított dokumentumokat kiveszi, átadja az ügyfeleknek. A köz­ségben többen vannak elkülönítésben, név szerint ismerik őket, egyelőre nincs gond a szabály betartásával – magyarázta az ügyvitelt és a zágoni helyzetet a polgármester.

Nincs gond a zágoniakkal, viszont semmit nem tudnak azokról, akik külföldön dolgoznak vendégmunkásként, s most külföldi jelzésű autókkal tértek haza. Nem tudják, honnan jönnek, fertőzött zóná­ból-e, ahogy azt sem, hogy mikor lépték át a határt. Nem lehet ellenőrizni őket, jönnek-mennek a faluban – részletezte Kis József. „Semmi információnk nincs sem a rendőrségtől, sem a prefektúrától. Helyben nincs lehetőségünk kikérdezni a hazaérkezetteket, azt hazudnak, amit akarnak, senkit nem tudunk felelősségre vonni. Ha viszont történik valami, engem vesznek elő. Aggódom a községért, nem helyes a titkolózás, az információk visszatartása” – húzta meg a vészharangot a polgármester.