A leginkább kitett személyzet – a lapkihordók és elárusítók – esetében is foganatosítottuk a szükséges óvintézkedéseket, ám mozgásukat – értelemszerűen – nem korlátozhatjuk, hiszen a nyomtatott lapot kézbesíteni kell az előfizetőknek, az újságárudák működése sem állhat le.

Minden hónap utolsó harmada a lapkihordók révén és az elárusítóhelyeken a következő időszakra szóló előfizetések időszaka. Kérjük előfizetőinket, fogadják bizalommal lapkihordóinkat, s az általános óvintézkedéseket betartva keressék fel bizalommal az elárusítóhelyeket.

Reklám- és apróhirdetési irodánk csökkentett programmal, 11–14 óráig tart nyitva. Kérjük, hogy a program ideje alatt egyenként lépjenek be az irodába.

Hirdetések, gyászjelentők

Értesítjük hirdető ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány miatt mind az apróhirdetési, mind a reklámirodánk naponta 11–14 óráig tart nyitva. 14 óra után kizárólag gyászjelentőt fogadunk el, a szöveget, kérjük, küldjék el a korrektura@3szek.ro e-mail-címre, a szolgáltatás ellenértékét másnap a fent jelzett időintervallumban kell törleszteni. Megértésüket köszönjük.

Háromszék

Színház

MÚLTIDÉZŐ ELŐADÁS-SOROZAT. A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház díjnyertes és a közönség körében népszerű színházi előadások felvételeit kínálja megtekintésre az érdeklődőknek. A színház Facebook-oldalán vetített múltidéző előadás-sorozat következő darabja a színházi világnap alkalmából, ma 20 órától: W. Shakespeare: Hamlet (rendező: Bocsárdi László, 2013/2014).

ANDREI MUREȘANU SZÍNHÁZ. A román színház Facebook-oldalán is felvételeket tesznek közzé a színház eddigi előadásairól. A következő produkciókat ajánlják: ma 11 órától Leul Ra (Rá, az oroszlán – Marius Popa és Cezar Ghioca által jegyzett musical), 19 órától Dragonul de aur (Az aranysárkány, rendező: Catinca Drăgănescu).

Tánc

A HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES a kialakult kényszerszünet miatt átköltözik a virtuális térbe, és megörvendezteti a közönséget egypár régi előadással. A Háromszék Táncegyüttes Facebook-oldalán (facebook.com/haromszek) a részletes program: március 28-án 19 órától Hol jársz, hová mész? (rendező- koreográfus: Ivácson László/2007–2008-as évad); március 31-én 19 órától „Száz évig” – Fodor Sándor „Netti” emlékére (rendező-koreográfus: Könczei Árpád/2010–2011-es évad); április 4-én 19 órától A maszkura (rendező-koreográfus: Ivácson László/2011–2012-es évad); április 7-én 19 órától Csillagösvény népe (rendező-koreográfus: Orza Călin/2017–2018-as évad).

Hitvilág

EVANGÉLIKUS ÁHÍTAT. Hétfőtől szombatig 18 órától 5 perces evangélikus áhítatokat közvetítenek a Sláger Rádióban (105.9 FM) és az egyház honlapján (evangelikus.ro).

UNITÁRIUS ÁHÍTATOK. A Sepsiszentgyörgyi Unitárius Egyházközség Facebook-oldalán naponta 20 órától esti áhítatot és vasárnap 11 órától élő istentisztelet-közvetítést tartanak.

Ingyenes lomtalanítási kampány

Sepsiszentgyörgy önkormányzata a Tega köztisztasági vállalattal közösen lomtalanítási kampányt indít, melynek célja az idők folyamán felhalmozott felesleges tárgyak ingyenes elszállítása.

A kijárási tilalmat figyelembe véve ez az időszak alkalmas arra, hogy rendet rakjunk lakásainkban, a régi felhalmozott kacatokat, amelyeket az évek során gyűjtögettünk és amelyek szükségtelenné váltak, véglegesen kidobjuk, legyen szó régi bútordarabokról, háztartási eszközökről, ruhákról, cipőkről és egyéb haszontalan eszközökről. Antal Árpád polgármester kezdeményezésére a Tega köztisztasági vállalat az így keletkező lomokat nem az ilyenkor esedékes lomtalanítási akció részeként szállítja el, hiszen az csak a szükségállapot után következhet be, hanem előzetes egyéni egyeztetések nyomán. A sepsiszentgyörgyi lakosok a 0267 310 123-as telefonszámon egyeztethetnek kacataik ingyenes elszállításáról.

A kerti eredetű, nagyobb méretű zöld hulladékok (lomb, nyesedék, ágak) esetében arra kérik a kertes házak lakóit, hogy a hulladékszállítás napján helyezzék ki azokat is. Így ha nem is azonnal, de a lehető legrövidebb időn belül elszállítják. Az intézményes karanténban tartózkodó, illetve a házi elkülönítésbe vonult személyek esetén nem a Tega, hanem egy veszélyes hulladékok szállítására szakosodott cég viszi el a hulladékot.

A köztisztasági vállalat hulladékgyűjtési és elszállítási programja nem változik, minden a megszokott ritmus szerint működik a továbbiakban is.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától csütörtökig 20–8 óráig a Bánki Donát utcai Catena (telefon: 0367 804 709, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki), 8–12 és 16–20 óráig szombaton és vasárnap a Grigore Bălan tábornok úti Richter 2. (0267 351 025); Kézdivásárhelyen vasárnapig a Gábor Áron utcai Ambrózia I. (0267 360 608); hétfőtől a Dózsa György utcai Ambrózia II.; Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 935 431), 8–16 óráig és vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 310 110); Baróton szombaton 9–13 óráig a Kossuth Lajos utcai Mária (0729 935 431) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön szombaton és vasárnap 14–16 óráig a Lázár Mihály utca és a Grigore Bălan út kereszteződésénél levő Fazakas Dental Clinic rendelőben (telefon: 0744 857 743) fogadják a sürgősségi eseteket.

Röviden

SZÜNETEL AZ ÜGYFÉLFOGADÁS. A Volt Politikai Foglyok Kovászna Megyei Szervezete közli tagságával, hogy a kijárási tilalom miatt a pénteki ügyfélfogadás szünetel.

IVÓVÍZ. A Közüzemek Rt. március 30-án, hétfőn 8–13 óráig javítási munkálatok miatt felfüggeszti az ivóvíz-szolgáltatást Sepsiszentgyörgyön a Málik József utcában, a Sport utcában az 1918. december 1. út és a Tavirózsa utca közötti szakaszon (a Sport utcában a 16-os tömbház B, C, D lépcsőházaiban, a 15-ös tömbház A, B lépcsőházaiban, a 20-as tömbház B, C lépcsőházaiban, a 21-es tömbház A, B, C lépcsőházaiban, a 22-es tömbház A, B lép­csőházaiban, a 23-as tömb­ház A, B, C, D lépcsőházai­ban, a 17-es tömbház A, B, C, D lép­csőházaiban, a 6-os tömbház D lépcsőházában, a 18-as tömb­ház A, B lépcsőházaiban, az 1-es tömb­ház H, I, J, K lépcsőházaiban) és az 1918. december 1. úti 18-as tömbház földszinti kereskedelmi egységeiben. A kellemetlenségekért megértést és türelmet kérnek.

MUNKAÜGYI FORRÓVONAL. A kölcsönös tájékoztatás jegyében a megyei munkaerő-foglalkoztatási hivataltól telefonon és e-mailben igényelhetők információk a kényszerszabadságról, s ugyanezen az elérhetőségeken várják az érdekelt munkaadók bejelentéseit is. A szolgáltatás hétfőtől csütörtökig 8–16.30, pénteken 8–14 óráig vehető igénybe, e-mail: covasna@anofm.gov.ro, telefon: 0788 327 021, 0784 270 021. A megjelölt időpontokon kívül, 16.30-tól éjfélig a 0788 327 020-as telefonon lehet tájékoztatást kérni. (dvk)