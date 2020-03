A boltok is védekeznek, ahogy tudnak

Megnehezítette a kiskereskedelmi elárusítók dolgát is a koronavírus-járvány, hiszen a személyes érintkezésnek és így a fertőzésveszélynek nagyon kitett munkavállalókról van szó, akik számára az ajánlott távolságtartás majdnem lehetetlen feladat: nagy üzletekben a sok vevő, kis üzletekben a helyszűke miatt. Mégis találnak megoldásokat arra, hogy csökkentsék a kórokozó terjedését.

Aggódunk, de a főnökség próbál védelmet nyújtani – nyilatkozta Albert Tünde, a sepsiszentgyörgyi Bani Market hálózat egyik egységének vezetője. A kis lakónegyedi boltokban az ügyfeleknek némi odafigyeléssel sikerül másfél méterre állniuk egymástól, a kimérős pultnál és a pénztárnál azonban kisebb a távolság. Ezen plexiüveg-védőfal felállításával fogtak ki, amivel nem csupán az alkalmazottakat óvják, hanem több terméket is. – Próbálunk jobban odafigyelni, hogy egyszerre két embernél több ne jöjjön be, és azokat is inkább mi szolgáljuk ki, hogy ne tapogassanak mindent végig. Van, aki ezt nem fogadja el, de egyre többen vannak azok, akik megértik és betartják a szabályokat: embere válogatja – mondja az üzletvezető.

Az utóbbi napokban egyébként érezhetően csökkent a forgalom, elmúlóban az előző hetek beszerzési, tartalékolási láza. Ennek ellenére az üzletek egyre több óvintézkedést vezetnek be: a Bani Market láncban például csökkentették a napi nyitvatartási időt, átszervezték a munkát oly módon, hogy a délelőtti és a délutáni váltásban dolgozók ne találkozzanak egymással, a két váltás között pedig (minden délben) egyórás fertőtlenítést végeztetnek. Az elárusítók már hetek óta kesztyűt viselnek, és a napokban fejvédőt is kapnak – nem maszkot, mert nem betegek –, mondja Albert Tünde. 12 évesnél kisebb gyermeke egy kolléganőnek van, rá az iskolák bezárása óta a nagymama vigyáz, aki szerencsére a szomszédban lakik, és nem jár ki, mert a munkából hazatérő édesanya el tudja látni a két háztartást élelemmel.

Az ellátással egyébként nincs gond, folyamatosan érkeznek a termékek, hiány egy adott pillanatban lisztből volt, de az már megoldódott, igaz, élesztőt most sem kapni, és fertőtlenítőszerekből sincs elég mostanában. Drágulást ők a kékszeszen éreztek, már a gyárból emelt áron jött, de így is gyorsan elvitték. Változott viszont a pékárukínálat: újabban csak csomagolt terméket fogadnak el a pékségektől, a kétkilós, krumplis házikenyér kivételével, amit maguk csomagolnak be, magára kenyér senkinek a kezébe nem kerül.