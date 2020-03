Keményen büntetik a tilalmat megszegőket

Egy nap alatt közel 99 ezer lejre bírságoltak a hatóságok a kijárási tilalom megszegése okán – derült ki a kormánybiztosi hivatal tegnap délutáni közleményéből, melyben a koronavírus terjedésének megfékezését célzó intézkedésekről számolnak be.

Háromszéken 39 intézményes karanténban levő személyt tesztelnek, illetve további 2811, otthonaikban elkülönített személy állapotát is követik a hatóságok. Az intézményes karantént három, a lakhelyit további 53 személy esetében oldották fel. A tájékoztató kitér a koronavírussal fertőzött egészségügyi személyzetre is, országszerte 153 esetet tartanak nyilván, ezek közül ötöt megyénkben.A járvány előidézte helyzetben szükséges azonnali tennivalókról a megyei sürgősségi bizottság tegnapi ülésén ismét egyeztettek az érintett hatóságok, a találkozót Iulian Todor prefektus hívta össze. A rendőrség és csendőrség csapatai továbbra is ellenőrzik a házi elkülönítésben lévő háromszékieket, legutóbb 2107 személyt, illetve 181 karanténra kijelölt helyszínt kerestek fel. Kihágást 62 alkalommal tapasztaltak, főként a kijárási tilalom megszegését, emiatt összesen 98 200 lejre bírságoltak. (dvk)