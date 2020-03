Űrlapokat osztanak, díjmentes lesz a parkolás

Az önkormányzat ugyanakkor elérhetővé teszi a városlakók számára a saját felelősségű nyilatkozatot, melyekből 50 ezer darabot nyomtatnak ki. Akiknek nincs lehetősége az űrlapok nyomtatására, azok a megyeszékhelyi üzletekből vehetik át, emellett lépcsőházakba is kihelyezik a nyomtatványokat. A városháza emlékeztet, az érvényben lévő szabályozások értelmében napközben is csak az hagyhatja el otthonát, aki rendelkezik kitöltött saját felelősségű nyilatkozattal. A városháza közleménye szerint a házi elkülönítésben lévőket is megkeresik: hogylétükről a polgármesteri kabinet munkatársai mellett a Tamási Áron Színház és az Andrei Mureșanu Színház színészei – önkéntes alapon – érdeklődnek telefonon. Segítséget ajánlanak, hasznos információkat közölnek az érintettekkel. Tegnap összeült a helyi tanács is, mely ezúttal egyetlen napirendi pontról döntött: amíg a rendkívüli helyzet tart, virtuálisan is ülésezhet a testület. (dvk)