EP-vita a koronavírusról: Harminchétmilliárd euró az egészségügyre

Az európai szolidaritás fontosságára emlékeztetett a Brüsszelben ragadt európai parlamenti képviselők egy maroknyi csoportja az Európai Parlament rendkívüli plenáris ülésén tegnap. Az egynaposra szűkített ülésen csak azok a politikusok vehettek részt személyesen, akik a koronavírus alatt is Brüsszelben maradtak: az EP vezetése a többieket kifejezetten megkérte, hogy semmiképp ne utazzanak Brüsszelbe.

A plenáris ülés a koronavírus az Európai Bizottság válságkezelő javaslatcsomagjáról szavaz, amelyek összesen 37 milliárd euróval támogatják a tagállamok egészségügyi rendszerét és a bajbajutott vállalkozásokat, illetve lehetővé teszik a légitársaságok számára, hogy megtartsák a repülőterekkel kötött szerződéseiket akkor is, ha ideiglenesen nem üzemeltetnek járatokat.

A vitát David Sassoli, az Európai Parlament elnöke nyitotta meg, akinek mostanra letelt a kéthetes önkéntes karanténja. „Nem lehet a demokráciát felfüggeszteni ezekben a nehéz időkben” – hangsúlyozta azzal együtt, hogy a képviselők kötelessége, folytatni a munkát, mellyel reményt és útmutatást adnak az európai polgároknak.

Majd Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke tájékoztatta a Parlamentet a koronavírus terjedése ellen és a gazdasági válság megelőzése érdekében tett intézkedésekről. Időnként érzelmessé váló beszédében Von der Leyen arra is kitért, hogy a koronavírus az európai egység próbája, ahol ki fog derülni, „a járvány éket tud-e verni a szegények és a gazdagok közé”, ahol mindenki csak magára gondol. „Legyünk egy nagy, 27 külön dobogó szív helyett” – kérte.

A legnagyobb EP-frakciók, azaz az Európai Néppárt, a szociáldemokraták és az Európa Megújul nevében felszólaló képviselők beszédei is hasonló szellemben zajlottak, azonban a kisebb politikai csoportok képviselői okoztak meglepetéseket. A szélsőbalos frakció alelnöke, Manon Aubry szó szerint azt mondta, hogy: „Szükségünk van a kurva maszkokra, mert meg fogunk halni az egészségügyi felszerelés nélkül!” Majd azt is kifejtette, hogy „Európa a szégyenletes arcát mutatta ezzel a szörnyű széthúzással.”

Az Európa Konzervatívok és Reformerek több képviselője is arról beszélt, hogy a klímavédelmi Európai Zöld Megállapodásra nincs már szükség, a forrásokat a koronavírus elleni küzdelemre kell fordítani. A levegő tiszta, a madarak csicseregnek, de az embereknek ennie kell – magyarázta a bolgár Angel Dzsambacki, aki emellett azzal vádolta az EU-t, hogy nem volt felkészülve a válságra.

Az otthon maradó EP-képviselők írásban szavazhatnak: a szavazólapot ki kell nyomtatni, majd kitöltve és aláírva beszkennelni. Rengeteg képviselő jelezte, hogy nincs otthon nyomtatójuk, és jobban szeretnének online voksolni. Az EP válasza erre az volt, hogy akkor rajzolják le a szavazólapot kézzel vagy kérjék meg helyi asszisztenseiket, hogy az irodában nyomtassanak, majd vigyék el a papírokat – miközben számos európai országban kijárási tilalom van.

A néppárt szóvivője, a román Siegfried Mureșan az egész frakció nevében kijelentette: a korábban megszokottakkal ellentétben mindenféle módosítás nélkül elfogadják a Bizottság javaslatait, és minden egyéb módosító indítványt is elutasítanak, mert válsághelyzetben nincs idő az ilyesmire. (index.hu)

Határok nélküli járványt a határok visszaállításával kezelni értelmetlenség, mégis több tagállam ezt tartotta megoldásnak – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az Európai Parlamentnek a koronavírus-járvány okozta válság kezelését megvitató egynapos brüsszeli plenáris ülésén. Hozzátette: nincs olyan tagállam, amely képes az önellátásra az orvosi felszerelések, védőeszközök terén, tehát a szolgáltatások és az áruk szabad mozgása most még fontosabb, mint valaha. Az egységes piacnak működnie kell – szögezte le. „Az európai egység most lett volna a legfontosabb, mégis kezdetben legtöbben csak magukra gondoltak. Szerencsére már a tagállamok is ráeszméltek, hogy segíteniük kell egymásnak. Európa visszatért” – hangsúlyozta.