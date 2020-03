Kísérleti tesztelésre készülnek

Streinu-Cercel kifejtette: a mintegy kétmillió lakosú fővárosban legalább 9558 emberen kell elvégezni a tesztet, erre a számra egy 10 százalékos korrekciót kell alkalmazni. Az orvos utalt az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlásaira, és azt mondta: a lakosságot is tesztelni kell, „hogy tudjuk, egészséges-e, fertőzött-e vagy már átesett a fertőzésen”. Hozzátette: jóllehet az esetek 80 százaléka könnyű lefolyású, el kellene szigetelni azokat is, akik szinte tünetmentesek, mert éppen úgy fertőznek, mint a többiek, és figyelembe kell venni azt is, hogy az észrevétlenül maradt fertőzések utólag súlyos szövődményekhez vezethetnek. A professzor szerint nem egyszerű tesztelésről van szó, hanem tudományos értékű munkáról. Ha találnak egy koronavírus-pozitív személyt, az egész területet, például a lépcsőházat karantén alá vonják – magyarázta a professzor. A hatóságok orvosi felügyeletet biztosítanak és fertőtlenítik a lépcsőházat. 14 nap elteltével ismét mindenkit letesztelnek.