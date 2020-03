Törvényjavaslatot nyújtott be tegnap Tudor Benga képviselő a Mentsétek meg Romániát Szövetség (MRSZ) nevében, amelynek értelmében 25 százalékkal csökkentenék a törvényhozók juttatását a szükségállapot idejére és az azt követő 6 hónapos időszakra.

A kezdeményezők szerint a szükségállapot idején és a következő fél évben is közös erőfeszítésre lesz szükség ahhoz, hogy talpra álljon a gazdaság. A parlamenti képviselők és szenátorok juttatásának 25 százalékát a járvány negatív gazdasági hatásainak enyhítésére használnák fel. Az MRSZ egy közleményt is kiadott ez ügyben, amelyben azt írja: a parlamentnek szolidaritást kell vállalnia az állampolgárokkal, akik ezekben az időkben aggódnak saját és szeretteik egészségéért, de azért is, hogy esetleg elveszítik munkahelyüket vagy csökkenni fognak bevételeik.